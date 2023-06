La alcaldesa electa promete reabrir el teatro, la piscina cubierta y la escuela de idiomas antes de 2024

La alcaldesa electa de Galapagar, Carla Greciano (PP), ha prometido que una vez tome posesión el sábado de su cargo se pondrá a trabajar para reabrir el teatro municipal, la piscina cubierta de invierno y la escuela municipal de idiomas en los próximos seis meses, tal y como prometió en la campaña electoral.

Así lo indicó anoche en una entrevista en 'Canal 33 TV', recogida por Europa Press. El PP logró 10 concejales, PSOE 4, Vox 4, Por Galapagar 2 y Galapagar entre todos 1. Greciano se quedó a 37 votos de la mayoría absoluta y reclamó que se dieran por válidas 71 papeletas del PP pero de la lista de Almeida que acabaron en las urnas galapagueñas por un error de la empresa de reparto del propio partido. Sin embargo, finalmente la Junta Electoral ha denegado hoy esta petición.

La alcaldable ha señalado que en los últimos días han hablado para su apoyo en investidura y el resto de la legislatura con el resto de partidos, pero reconoce que Vox son "los más cercanos" por ideología. Sin embargo, no ha avanzado cómo están estas negociaciones y qué carteras detentarán los miembros de su lista electoral.

En la entrevista en 'Canal 33', la candidata del PP galapagueño ha recordado que ya fue teniente de alcalde y que lleva desde 2007 en el Ayuntamiento. "Además, estudié Ciencias Políticas y tuve como profesor a Juan Carlos Monedero. En sus clases nos contaba más sus pensamientos raros, como la supuesta farsa de la llegada del hombre a la Luna. Me suspendió su asignatura porque me dijo que tenía el pensamiento político de mis padres y yo le pregunté que si les conocía. En septiembre le puse el Manifiesto Comunista sin saber lo que me estaba preguntando. Le di lo que él quería y yo aprobé", ha contado como anécdota.

PROGRAMA DE GOBIERNO

Además de la reapertura de estas tres infraestructuras, Greciano se comprometió en ese plan de choque de seis meses por mejorar la limpieza de la ciudad, "que ha salido en los últimos años en medios regionales y nacionales por la plaga de ratas y la suciedad excesiva de las calles"

"Queremos que el Ayuntamiento tengo más cordura y responda a los problemas de los vecinos. Ellos pagan los mismos impuestos o más, pero han recibido menos con el anterior Gobierno (PSOE y Cs). El poder darles unos servicios adecuados y poder limpiar sus calles es lo que demandan", ha apuntado.

La candidata más votada en Galapagar el 28M reconoce que la ciudad tiene un "gran problema" de aparcamiento. "Con el anterior Gobierno local, al no sacar un nuevo contrato, desapareció el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). Luego aprobaron otra cosa y empezaron a pintar las calles de colorines y la gente, ante el desconcierto, empezó a quejarse. Nosotros prometimos volver a implantar el SER con una primera hora gratuita para que hubiera movilidad de vehículos y no hubiese coches mal aparcados como ahora, como nos piden los pequeños comercios de la zona. Y lo vamos a hacer", ha manifestado.

REFORMAR EL PGOU

Greciano también ha anunciado que revisarán y cambiarán el nuevo Plan General de Ordenación Urbano (PGOU), enviado a la Comunidad de Madrid hace unos meses por el anterior Ejecutivo Local. "Es verdad que Galapagar no puede convertirse en un Móstoles, porque lo bonito del municipio es que tenemos casas bajas, chalets, paseas sin grandes alturas... Somos muchos, pero diseminados. El problema no es construir más, sino conectar esas urbanizaciones con el casco urbano", ha indicado.

La futura alcaldesa de Galapagar también ha anunciado la creación de una Concejalía de Inclusión y Accesibilidad porque tienen "el firme convencimiento en un espacio público accesible para personas con dificultad de movilidad. Y el aumento de plazas en la Policía Local.

Respecto a la situación económica de la localidad, Greciano ha descartado una auditoría pero ha señalado que las arcas públicas "no están muy bien" tras hablar con Intervención. "Al tener un presupuesto prorrogado nuestra capacidad de movimiento será pequeña, pero llevaremos una modificación de crédito para hacer todas las cosas prometidas", ha indicado.

Por último, ha animado a todos los madrileños a visitar este verano Galapagar y disfrutar, entre otras actividades, de los fastos por el V Centenario de su proclamación como Villa por parte de los reyes Carlos I y Juana I de España.

También ha destacado el municipio como "cuna de la tauromaquia" ya que allí vive José Tomás y vivió Vitorino Martín y referente de la literatura, porque allí residió y está enterrado el escritor Jacinto Benavente. "Galapagar es un municipio muy amable que merece la pena visitar y vivir allí, el mejor municipio de toda España", ha concluido Carla Greciano.