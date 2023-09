La alcaldesa convoca a ir a Madrid a "reclamar las infraestructuras" tras un nuevo problema con el Alvia

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha convocado a todos los agentes sociales, administraciones, partidos políticos y empresarios onubenses a acudir a Madrid para reclamar "con una única voz" las infraestructuras que la provincia "necesita". Así, la regidora de la capital ha mostrado su indignación por "un nuevo incidente" con el tren Madrid-Huelva que quedó parado cerca de San Juan del Puerto.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la alcaldesa ha comentado que los pasajeros "tuvieron que esperar durante varias horas sin solución hasta que finalmente tuvieron que acudir policías locales, nacionales, taxistas y un retén de bomberos, que finalmente no fue necesario, para poder trasladar a las personas desde el tren hasta la estación de Huelva".

Por ello, la alcaldesa se ha mostrado "muy afectada" porque recibió "la llamada de una persona que estaba el tren" y le contó "la escena", ya que "había niños pequeños llorando y personas mayores sin luz en mitad de la nada y Huelva no merece eso".

"Como alcaldesa no lo consiento, no me voy a conformar. Me da igual que el presidente del Gobierno sea del PSOE o del PP. Huelva necesita que la escuchen", ha aseverado.

El operativo de traslado, según ha indicado la alcaldesa comenzó a las cuatro de la mañana, "una vez que los intentos de Renfe por remolcar la maquinaria averiada resultaron infructuosos". Los últimos pasajeros llegaron a su destino alrededor de las 7,00 horas, es decir "más de doce horas después de salir desde Madrid".

Así, Miranda ha lamentado situaciones que "no son puntuales", sino "consecuencia del mal servicio ferroviario que recibe Huelva", toda vez que ha insistido en que "vamos a luchar por los intereses de Huelva".

Miranda dice ser "consciente" de que "las conexiones por carretera ferrocarril y carretera están fatal" ante lo que "no debemos conformarnos, sino luchar todos unidos porque lo que está en juego es el futuro de Huelva".

"Para ello, iremos a Madrid en cuanto haya Gobierno para tener las conexiones que merecemos. No quiero pensar que el Gobierno se esté riendo de Huelva porque eso no lo vamos a consentir. Nos estamos matando para atraer inversores que generen riqueza en nuestra ciudad para que luego el tren los frene por el desprecio del Gobierno a Huelva. No me voy a conformar. Invito a toda la sociedad onubense a que vayamos juntos, seamos del partido que seamos porque Huelva es lo primero. Convoco a todos nuestros diputados nacionales, partidos, empresarios, agentes sociales. Debemos estar unidos porque tenemos que defender Huelva con una única voz", ha concluido.

INCIDENCIA EN EL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN

El tren Alvia Madrid-Huelva, de las 17,45 horas, sufrió este martes una incidencia en el sistema de electrificación lo que provocó que se tuviera que detener a unos ocho kilómetros de la estación de Huelva, en una zona de "muy difícil acceso" a las 22,00 horas, según ha indicado Renfe a Europa Press.

Así, la compañía ha señalado que se activó el transbordo de los 120 viajeros por distintos medios, pero "finalmente fue imposible llevar a cabo". En un primer momento, se gestionó otro tren para remolcar al material que quedó detenido por falta de tensión en la infraestructura. No obstante, en el acoplamiento de los dos trenes "se produjo un fallo, resultando imposible remolcar al tren", por lo que de manera paralela, "se tramitaron autobuses para evacuar a los viajeros no habiendo finalmente disponibilidad de vehículos".

Asimismo, Renfe ha señalado que solicitó la ayuda de Protección Civil, Policía Local y personal de seguridad de Adif. Los viajeros, ha detallado la compañía, fueron evacuados a través de un vehículo todo terreno desde el tren hasta un punto de acceso (a unos 500 metros de distancia) desde donde fueron trasladados en taxi uno a uno hasta destino. El último viajero fue evacuado "en torno a las 3,15 de la mañana de este miércoles".

Paralelamente, técnicos de Adif han trabajado en la reparación de la incidencia que "no se pudo solventar hasta las 04,00 horas de este miércoles.

Además, Renfe ha asegurado que los viajeros estuvieron informados "en todo momento" por el personal de a bordo y que "durante la espera, se repartió bebida y comida a los viajeros de manera gratuita".

Asimismo, ha lamentado las molestias ocasionadas por esta incidencia a los viajeros, que podrán solicitar la devolución íntegra del precio del billete en estaciones o en la web de Renfe transcurridas 24 horas de la llegada a destino.

A consecuencia de esta incidencia, el Alvia Huelva-Madrid de las 7.57 horas de este miércoles se ha prestado con servicio alternativo por carretera hasta Sevilla, donde los viajeros continuarán trayecto en tren.