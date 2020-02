Alcaldesa de Cartagena exige actuaciones "urgentes" en el Mar Menor antes de que finalice el invierno

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha exigido este martes la adopción de medidas "urgentes" antes de que finalice el invierno. Así lo ha puesto de manifiesto en el transcurso de la reunión del Foro Interadministrativo del Mar Menor.

"No dudo de que haya buena voluntad por parte del presidente del Gobierno y de la ministra, pero algo está fallando, porque ellos quieren pero las actuaciones no llegan", ha señalado.

A su juicio, "la retirada de secos y fangos debería acometerse durante los meses de invierno, según los expertos, y hasta el momento no se ha hecho nada. A estas alturas, siguen ahí y después los vecinos nos pedirán explicaciones a nosotros, los alcaldes, que no tememos competencia para hacerlo".

Castejón ha puesto el acento en la necesidad de que la Dirección General de Costas tramite con "urgencia" la autorización para que se puedan instalar los cinco balnearios propuestos. "Estos pantalanes son necesarios para garantizar a los vecinos de la zona un baño de calidad, pero también porque servirán de filtros", ha precisado.

Asimismo, ha destacado la necesidad de que se agilicen los paseos de Los Nietos y Los Urrutias y la conexión de los paseos de Mar de Cristal y de Islas Menores.

La alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento "está cumpliendo, ya que se han triplicado los esfuerzos, tanto por el número de actuaciones, como por el personal que está trabajando en los pueblos del Mar Menor, y el presupuesto que se destinará y que se dará a conocer en breve".

"Nosotros estamos haciendo los deberes, pero no servirá de nada si el mar no mejora. Hemos creado una comisión especial, cuya presidencia he delegado en la vicealcaldesa, hemos retirado 175 toneladas de algas; acondicionado los arenales; la ADLE está mejorando los pueblos; hemos mejorado la iluminación y se están limpiando los solares, entre otras actuaciones. Insisto, de nada sirve todo esto si el mar sigue en mal estado. Es el momento de que el presidente demuestre valentía y celeridad con el Mar Menor", ha precisado Castejón.

La primera edil ha pedido unidad de actuación, destacando que "es el momento de dejar de pelear para trabajar de la mano, sólo así, con todas las administraciones unidas, se podrá lograr sacar al Mar Menor de la UCI".

El consejero del Agua, Antonio Luengo, que ha asistido a la reunión en calidad de representante de la Administración regional, ha incidido en la necesidad de implicación por parte del Gobierno de España a través de la Dirección General del Agua, que es la competente para llevar a cabo el Plan Vertido 0.

Por lo que respecta a actuaciones desde la Comunidad, Luengo ha anunciado la puesta en marcha, desde la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, del Centro Integrado de Referencia y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco, donde se formará a agricultores y ganaderos y se creará la figura del 'Operador Agroambiental'.

Además del tema de la construcción de los balnearios y la preocupación por la acumulación de fango, el consejero ha hecho hincapié en la que considera una de las soluciones a los problemas del Mar Menor, la "prioritaria y urgente puesta en marcha del bombeo en la rambla de El Albujón".

En la actualidad, el estado del Mar Menor sigue siendo preocupante según los datos que ha ofrecido Antonio Luengo, con un nivel de clorofila que ha duplicado su valor en 15 días, alcanzando los 4 gramos por litro, y una salinidad de 38,6 gr/l, que debería estar en 44.