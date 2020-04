La alcaldesa accidental de Badalona quiere un gobierno de izquierdas independientemente del alcalde

No prevé postularse como candidata y reclama "generosidad" para evitar que Albiol sea alcalde

La alcaldesa accidental de Badalona, Aïda Llauradó, ha apostado este jueves por articular un gobierno progresista que incluya diferentes sensibilidades del amplio espectro de la izquierda política, y ha defendido que es prioritario acordar este ejecutivo municipal, "independientemente de si es alcalde uno u otro".

En rueda de prensa telemática, ha pedido "generosidad" a todas las fuerzas políticas de izquierda para alcanzar este acuerdo e investir un alcalde para evitar que lo sea el exalcalde del PP Xavier García Albiol, tras la renuncia al cargo de Álex Pastor (PSC) después de ser detenido por presuntamente conducir ebrio durante el confinamiento por el coronavirus.

La dirigente de Badalona en Comú Podem ha abogado por un ejecutivo formado por la mayoría de 14 concejales, y ha resaltado que su formación no se ha posicionado a favor de ningún candidato --se ha postulado la exalcaldesa de Guanyem Badalona Dolors Sabater--, y que quiere tener un "papel facilitador".

Preguntada por si los grupos municipales pueden presentar como candidato a un concejal que no fuera cabeza de lista, ha señalado que los partidos que estén interesados deben hacer la consulta a la Secretaría municipal --en el caso del PSC, Pastor fue su cabeza de lista y ahora ha renunciado--.

Ha asegurado que no se plantea postularse para asumir la Alcaldía en este momento y que espera a que se propongan los candidatos para tratar de acordar un gobierno amplio, priorizando el proyecto político: "Yo me puedo poner a disposición" si no se alcanza un acuerdo, ha dicho Llauradó, que ha defendido investir un alcalde con un gobierno detrás previamente acordado.

PLAZOS DEL PLENO

Preguntada por las razones por las que no se ha convocado todavía el pleno extraordinario para notificar la renuncia de Pastor, ha recordado que dispone diez días para hacerlo desde su dimisión y que, una vez celebrado este pleno, tendrían otros diez días como máximo para investir a un nuevo alcalde.

Ha explicado que la Junta de Portavoces abordará este viernes la convocatoria de este primer pleno, y ha garantizado: "No haré una convocatoria precipitada de un pleno que puede suponer que después tengamos sólo diez días para alcanzar un acuerdo", y no quiere llegar a la investidura como se llegó a la de junio del año pasado tras las elecciones, que se acordó 'in extremis'.

Sobre cómo se celebrarán los plenos manteniendo el distanciamiento por el coronavirus, ha explicado que están valorando técnicamente varias opciones, como que una parte del pleno se desarrolle por videoconferencia, o que acudan los ediles pero se repartan por toda la sala de plenos, en lugar de colocarse en sus asientos habituales, demasiado juntos entre ellos.

Ha destacado la importancia de trabajar desde la unidad y la responsabilidad dada la crisis por la pandemia: "Debe haber un debate político y un diálogo, pero no podemos hacer un espectáculo en una situación como esta".