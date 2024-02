Alcaldes socialistas de Mallorca critican la "deslealtad" y "marginación" del Govern y Consell a sus ayuntamientos

Los alcaldes socialistas de Mallorca han criticado la "deslealtad institucional" y "marginación" por parte del Govern y del Consell de Mallorca a sus ayuntamientos.

Según ha señalado el PSIB este jueves en una nota de prensa, ambas instituciones muestran "deslealtad" a la hora de convocar a los alcaldes socialistas cuando realizan presentaciones en sus municipios, citando distintos ejemplos.

El alcalde de Consell, Andreu Isern, ha sido uno de los últimos en manifestar la "marginación" por parte del Govern. Según ha apuntado, el Ejecutivo balear no invitó a Isern ni al equipo de gobierno municipal a la presentación de la primera instalación solar flotante de autoconsumo de Baleares situada en Mainou, en Consell.

Los socialistas han hecho referencia a quejas del alcalde de Inca, Virgilio Moreno, porque no recibió invitación a las visitas al municipio del director insular de Artesanía y la directora insular de Promoción Sociocultural. Dos visitas en las que el PP local estuvo presente, han criticado.

Por otra parte, el PSIB ha reprochado que la institución insular no avisó a la alcaldesa de Algaida, Marga Fullana, de la visita del presidente del Consell, Llorenç Galmés, a la fábrica Guardiola, ubicada en el municipio.

Asimismo, portavoces socialistas de los municipios de Mallorca han criticado esta situación, asegurando que desde su formación "no comparten esta manera de hacer política". "No ignoramos a los que no piensan igual. Sabemos diferenciar cuando es un acto institucional y cuando es un acto de partido", han subrayado.

En esta línea, la portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera, ha considerado "inaceptable" la "marginación y deslealtad institucional" de estas instituciones supramunicipales. "Ya sabemos la forma de gobernar que tienen PP y Vox, desprestigiando los alcaldes y portavoces municipales que no son de su partido", ha criticado, concluyendo que han demostrado "no tener respeto" por las instituciones que no gobiernan.