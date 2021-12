Alcaldes socialistas de la comarca de Baza exigen a la Junta un "impulso" a la autovía del Almanzora

Alcaldes socialistas de la comarca de Baza (Granada) han exigido este jueves a la Junta de Andalucía un "impulso" para el avance de la autovía del Almanzora (A-334) y además le han pedido que "evidencie con hechos su supuesto compromiso con este proyecto".

El alcalde de Baza, Manuel Gavilán, que ha comparecido junto a sus homólogos en Benamaurel y Freila, Juan Francisco Torregrosa y Emilio Álvarez; y la concejal de Cuevas del Campo Beatriz Martínez; ha señalado que para el territorio "es fundamental la terminación de la futura autovía desde el punto donde las obras ya están concluidas hasta Baza y el enlace con la A-92".

"Es una vía que vertebra el norte de la provincia y es salida natural hacia la zona del Alto Almanzora, que ya de por sí absorbe gran cantidad de tráfico, especialmente vehículos pesados", ha apuntado para lamentar que en el proyecto de presupuestos del Gobierno andaluz para el próximo año aparezca la intervención sobre el trazado pendiente de conversión en autovía en unos "términos muy confusos".

"Hemos hecho las preguntas correspondientes y no despejan esa duda", ha indicado Gavilán quien se ha mostrado convencido de que "no lo hacen adrede, porque hablar de la mejora de la capacidad de la vía no es sinónimo de autovía, sino más bien de mejoras en algunos puntos de la carretera".

Tras apuntar que la "falta de concreción" de medidas para la continuidad del desdoblamiento de la A-334 constituye un "síntoma de olvido y de falta de políticas integradoras y vertebradoras de la Andalucía interior hacia polos de crecimiento económico", el alcalde bastetano ha reclamado al Gobierno del PP y C's que "actúe y deje de mirar para otro lado".

Por su parte, el alcalde de Benamaurel, Juan Francisco Torregrosa, ha censurado la actitud del PP al respecto, "al igual que en el caso de la mejora de la A-4200 Baza-Benamaurel, que tanto reivindicó la derecha estando en la oposición, haciéndose fotos al lado de la autovía diciendo que había que hacer una actuación y tres presupuestos después, el PP sigue sin poner en la mesa este proyecto".

El alcalde de Freila, Emilio Álvarez, ha compartido estas reivindicaciones con el propósito de que el Gobierno de la Junta centre su atención en la comarca y "cumpla con sus compromisos" y emita a la "mayor celeridad posible" los resultados del proyecto de conservación y restauración de la fortaleza árabe de Freila --que el Ayuntamiento le ha presentado y que en estos momentos está estudiando-- y en caso de dar el visto bueno al mismo, destine ayudas a posteriori para financiar las obras que se plantean.