Alcaldes catalanes exigen a Montero que negocie otro decreto con "rapidez"

El alcalde de Reus, Carles Pellicer (Junts per Reus), y el de Lleida, Miquel Pueyo (ERC), han exigido este jueves a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que negocie con "rapidez" otro decreto sobre el acceso a los remanentes de los ayuntamientos porque su "obligación" es presentar una alternativa.

Pellicer y Pueyo han transmitido este mensaje después de que el Congreso haya derogado el decreto ley de los remanentes municipales que había aprobado previamente el Gobierno, al contar con todo el rechazo de la oposición.

En declaraciones a los medios en el exterior del Congreso, Pueyo ha afirmado que la derrota del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos "no es ninguna satisfacción política, ni partidista", pero ha puesto de relieve "la incapacidad para hablar y negociar" de Montero.

"El Gobierno tiene la obligación de elaborar con rapidez otro decreto que tenga en cuenta las necesidades de todos los ciudadanos", ha emplazado el alcalde de Lleida.

El regidor de ERC ha considerado "muy grave" que la ministra de Hacienda diga que no hay segunda oportunidad: "¿A quién se dirige con esta amenaza? ¿A los ciudadanos? ¿A la situación económica de muchos municipios que lo van a pasar muy mal este año?".

Por ello, Pueyo ha insistido en que al igual que se han repartido 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas, también tiene que haber dinero para los ayuntamientos.

En la misma línea se ha mostrado el alcalde de Reus, quien ha pedido "más diálogo y consenso" al considerar que el Gobierno ha de rectificar en su "obligación de presentar una alternativa".

"Pedimos un nuevo decreto urgente, no un proyecto de ley, para poder disponer de inmediato del dinero. El Gobierno tiene que entender que no es un problema político", ha remarcado Pellicer.

Según el alcalde el municipio tarraconense, los remanentes son fruto del trabajo de los ayuntamientos y pertenecen a los ciudadanos".

"Es el momento de ayudar a la gente y este decreto no da solución", ha añadido.

Junto a Pellicer, ha estado del diputado de Junts per Catalunya Ferran Bel, quien ha instado a Montero a tener una actitud "más humilde" y acepte negociar otro decreto.

"No es admisible que un gobierno en minoría diga que no exista un plan B. Está engañando. Tiene que existir y si no, se les va a forzar. Es una derrota. La tienen que aceptar", ha advertido Bel ante los medios.

En caso de que el Gobierno no apruebe otro decreto, el diputado de Junts ha pedido al PSOE y a Unidas Podemos que no bloqueen la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad para flexibilizar la regla de gasto de los consistorios. EFE