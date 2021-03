Alcalde Valencia pide "protocolos claros" de actuación policial

El alcalde de València, Joan Ribó, ha insistido este lunes en la necesidad de contar con "protocolos claros" que determinen cómo debe ser la actuación policial en cada momento y ha defendido que esta sea siempre proporcionada. Asimismo, ha subrayado su "condena absoluta a cualquier tipo de violencia".

Ribó ha abogado también, en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, por revisar normas como la 'Ley Mordaza' y textos como el del Código Penal para que la democracia española "sea una democracia más plena".

El primer edil ha explicado que fue él mismo el que escribió el tuit en el que a partir de las protestas en Valencia por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél decía que "una actuación desproporcionada de la Policía Nacional no aumenta la seguridad" sino que "aumenta la crispación social de forma gratuita".

El responsable municipal ha indicado que usa "muy poco" los tuit y que lo hace "con mucha calma". "Antes de hacer un tuit suelo contar siempre al menos hasta 20", ha señalado, al tiempo que ha explicado que en su cuenta de Twitter hay algunos que hace él y otros que se los hacen.

"Lo hice yo personalmente. Me lo pensé y lo hice", ha manifestado. Tras ello, Joan Ribó ha detallado que lo escribió para diferenciar los actos violentos registrados en la capital valenciana de los que se llevaron a cabo en otros lugares como Barcelona.

"Lo hice, en primer lugar, porque no me gusta que se mezcle. En nuestra ciudad hubo unos actos violentos pero muy reducidos --ha reiterado que causaron daños por valor de 4.000 euros mientras que "en Barcelona ya llevan más de un millón de euros sin contar la última barbaridad"--. No me gusta que se confunda Barcelona con Valencia en muchas cosas, entre ellas, por esa. Son cosas distintas", ha argumentado.

El alcalde ha aseverado que también emitió su tuit al considerar que "algo no ha funcionado del todo correctamente" en las protestas. "Segunda cosa, que se le pegue a un diputado y a algunos periodistas, con queja oficial de la asociación, indica que algo no ha funcionado del todo correctamente", ha dicho.

Tras ello, ha insistido en su propuesta de contar con "unos protocolos claros de intervención como tienen, por ejemplo, los bomberos, que ante determinados tipos de incendios actúan de una manera o de otra".