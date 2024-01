Alcalde Valdepeñas, a favor del proyecto de Quantum si respeta el medio ambiente y su valor añadido se queda en la zona

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, se ha referido este jueves al proyecto de minería de 'tierras raras' de la empresa Quantum, sobre el que ha dicho que, si respeta el medio ambiente y el valor añadido que conlleva se queda en la zona, "divinamente".

De este modo ha reaccionado el primer edil sobre las cerca de 9.000 hectáreas de la comarca de Valdepeñas, Torrenueva y Santa Cruz de Mudela que se encuentran reflejadas en el nuevo proyecto de minería de 'tierras raras' de la empresa Quantum, para la extracción de minerales que permitan la fabricación de los tan demandados microchips para dispositivos electrónicos.

Según ha informado en nota de prensa el Consistorio, Jesús Martín ha recordado que ya en el primer proyecto presentado hace años por la empresa el Consistorio se mostró "contundente" con los intereses de la ciudad y de su paisaje.

"Yo lo que les dije es que aquí toda la vida hemos vivido del viñedo, del olivar y de la caza. Si tenemos que cambiar el modelo de vida y es a mejor pues no hay ningún problema. Pero si va a levantar aquí el mineral y se lo va a llevar usted a Estados Unidos con eso no cuente, yo tengo aquí un polígono estupendo para una fábrica para manufacturar ese mineral, y si se cumple con las reglas medio ambientales para que no nos afecte a futuro, nos genera riqueza y podemos fabricar Iphones, divinamente", ha manifestado Martín.

El alcalde ha avanzado en cuanto al nuevo proyecto, destinado a la investigación y no explotación, que en primer lugar el Consistorio, a través de la Junta de Gobierno Local, ya ha presentado alegaciones genéricas como las de otros municipios sobre el medio ambiente y con la peculiaridad que dentro del término municipal de Valdepeñas está el Parque Arqueológico Cerro de las Cabezas, por lo que habría que controlar que no afectase de manera patrimonial.

Salvados todos los obstáculos, Jesús Martín ha sido conciso. "Si ese material declarado fundamental para el crecimiento industrial de Europa pasa por su explotación, de hacerse, deberá hacerse con todos los parámetros medio ambientales que no afecten a la flora ni a la fauna y, por otro lado, que el valor añadido de la manufacturación de ese mineral se quede en la zona para crear puestos de trabajo".

Dicho esto, ha precisado que se trata de un proyecto de investigación y no de explotación, para conocer cuánto y de que pureza es el mineral que existe de manera excepcional en la zona, que también es explotado en América, China y África.