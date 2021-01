El alcalde vacunado de El Verger a quienes le piden dimitir: De momento, no

El alcalde socialista de El Verger (Alicante), Ximo Coll, vacunado contra la covid-19 pese a no formar parte de ninguno de los grupos de riesgo, ha respondido a los partidos de la oposición que le han pedido que dimita que no lo hará "de momento".

Así lo ha dicho a los periodistas al ser preguntado por la petición de dimisión efectuada por los portavoces del PP y Compromís en el pleno extraordinario y urgente celebrado hoy para reprobarle por haberse inyectado una de las dosis inicialmente dirigidas para el personal sanitario del centro municipal de salud porque algunos médicos no podían recibirlas y "sobraban".

Junto a él, también se puso la vacuna su esposa y alcaldesa de la vecina localidad de Els Poblets, Carolina Vives, también del PSPV-PSOE, por lo que ambos han sido suspendidos cautelarmente de militancia por la Ejecutiva socialista, en tanto que se sustancia un expediente disciplinario.

La petición de reprobación, presentada por el PP, ha sido avalada por los tres concejales populares y los tres de Compromís, y no así por los cinco del equipo de gobierno del PSPV-PSOE, que gobiernan en minoría este pequeño municipio de 4.600 vecinos al norte de Alicante.

En el salón de plenos, el alcalde ha insistido en justificar que recibiera la vacuna con el argumento de que "no era para nadie más que para los sanitarios" y que él fue llamado por la responsable del centro de salud para que se la inyectaran porque sobraba y había que evitar que se perdiera, toda vez que había sido descongelada.

Preguntado por los periodistas sobre si dejará la alcaldía si el expediente disciplinario abierto por el PSOE así lo concluye, ha contestado: "no lo sé, lo tengo que pensar".

La portavoz del PP, Adela Moncho, ha recalcado la necesidad de que el alcalde "abandone el cargo y todas las competencias" y ha dejado abierta la posibilidad de presentar una moción de censura junto a Compromís si Coll no se marcha antes.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Basili Salort, ha lamentado "la falta de ética" del alcalde y ha repetido que el resto de concejales del PSPV-PSOE deberían apoyar a la oposición para conseguir la dimisión.

Por su parte, el concejal de Cultura, el socialista Miguel Pou Pérez, se ha referido a los comunicados emitidos por la dirección del partido, en la sede de Ferraz, en Madrid, sobre la suspensión cautelar de militancia y el expediente abierto.

Ha proseguido que hasta que ese expediente no haya concluido no se pronunciarán sobre la continuidad o no del alcalde y que mientras tanto se abstienen ante las peticiones de PP y Compromís para que Coll deje la alcaldía.

También preguntado sobre una hipotética moción de censura de PP y Compromís, ha opinado que es "inviable" porque "se rompería el Pacto del Botánico y todo lo que conlleva". EFE

