El alcalde de Ulea plantea la "reindustrialización" de los municipios con riesgo de despoblación y ayudas a la natalidad

El alcalde de Ulea, Víctor Manuel López, ha planteado la necesidad de "reindustrializar" aquellos municipios con riesgo de despoblación para evitar este problema. López, que ha comparecido ante la Comisión de Reto Demográfico de la Asamblea Regional ha señalado que "la creación de empleo es parte fundamental de la regeneración de la población en los municipios con pérdida de población".

Durante su intervención también ha señalado que debería elaborarse un plan de vivienda para aquellos municipios con problemas de despoblación. "Tiene que ser un plan ambicioso, tenemos que colaborar todas las administraciones para poner encima de la mesa medidas contundentes que beneficien este plan".

Por otro lado, ha planteado un plan de un fondo incondicional, "que vaya destinado a la inversión para la mejora de los servicios, el apoyo a la natalidad y la restauración del patrimonio histórico y turístico".

Según él, si es importante para un ciudadano de estos municipios tener un empleo de calidad y tener una línea para acceder a una vivienda atractiva, considera que "todos los municipios, concretamente los pequeños trabajemos conjuntamente para que la mejora de los servicios sea palpable. El apoyo a la natalidad, como hacemos en municipios como el de Ulea, con ayudas que llegan a los 9000 euros, ha hecho que municipios como Ulea aumenten su natalidad en un 2,4% en los últimos 5 años, son pruebas de que el apoyo y la financiación para facilitar el que se pueda tener un hijo, es fundamental".

Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco ha hecho referencia durante su intervención a que los ayuntamientos reciben 17,5 millones de euros del Plan de Cooperación Local, que se centran en "paliar los déficits en infraestructuras y equipamientos básicos de los municipios".

Además, ha mencionado a la línea de ayudas del Gobierno regional para combatir la pérdida de habitantes, especialmente, "las dirigidas a la capacitación digital, además del desarrollo de "actuaciones de bioeconomía en zonas de nuestra Región en riesgo de despoblación rural".

La socialista Magdalena Sánchez Blesa, por su parte, ha señalado que el Gobierno regional "no ha hecho nada por la despoblación, no se han tomado medidas", ha dicho recordando que se aprobó en la Asamblea una moción con 24 puntos para frenar la despoblación, "pero no se ha cumplido ni uno de ellos".

Finalmente, la diputada de VOX Virginia Martínez ha destacado las "inversiones millonarias, en algunos casos" que se están haciendo en el municipio de Ulea. "Nos comentaba que a pesar de estas inversiones, no consiguen consolidar el número de habitantes", ha dicho antes de destacar la importancia de la reindustrialización y la vivienda, la primera de ellas "vista desde la creación de empleo, que es lo que fija a las personas al territorio".