El alcalde de Tudela dice que no quiere que la Ribera sea vascófona y defiende que la zonificación es "imprescindible"

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha manifestado este viernes que no es partidario de que la zona de la Ribera sea vascófona porque "no se reúnen las condiciones", y ha defendido que la zonificación lingüística de Navarra es "imprescindible" y "necesaria".

Toquero ha señalado que "aparecen las verdaderas intenciones de Contigo Tudela", al defender que "el euskera sea oficial en Tudela". "La ideología frente a realidad, un tremendo error, eso es no conocer la realidad sociolingüística de esta zona o peor aún, no respetarla", ha dicho, para opinar que "eso genera navarros de primera y de segunda".

Según ha expuesto, "quieren que sea cooficial poniendo medidas específicas según nuestras singularidades, y eso es mentira". "Si es oficial es oficial, que no nos mientan", ha indicado Toquero, quien ha manifestado que "fórmula ya está creada y es la zonificación" de Navarra.

A su juicio, "no se puede hacer lo que hacen ellos, defender que quieren que sea oficial en toda Navarra, pero en Tudela taparlo para que la gente no se entere". "Nos acusarán de que queremos confrontar, de que generamos crispación y solo por decir las cosas claras", ha señalado.

Toquero ha indicado que, con su propuesta, Contigo Tudela "quiere coger el espacio de Bildu, de Geroa Bai, de los nacionalistas, de la izquierda abertzale, eso sí, pareciendo moderados". "Pero no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, son lobos con piel de cordero", ha afirmado, para exponer "qué podemos esperar si el candidato de Contigo Tudela viene de Geroa Bai, del PNV".

El alcalde de Tudela ha defendido que "la zonificación protege la pluralidad de Navarra y protege por ejemplo la igualdad en el empleo público". "La zonificación es imprescindible, no surge por un capricho; convertir el euskera en lengua oficial en la zona no vascófona es una fuente de conflictos", ha opinado, para agregar que "no es un agravio a los que se consideran aquí euskaldunes, que son muy pocos".

Toquero ha continuado que "la zonificación es necesaria" y ha señalado que "es falso que no se pueda aprender euskera en Tudela y en la Ribera". "La realidad tangible es que los tudelanos y los riberos no eligen estudiar euskera para sus hijos, el modelo D, eligen el programa PAI, la enseñanza bilingüe castellano-inglés", ha manifestado.