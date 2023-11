El alcalde de Toledo subraya que la gestión de Adif en relación a las líneas de AVE es "francamente mejorable"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha subrayado este jueves que la gestión que está teniendo Adif en las últimas fechas en relación a distintas líneas de AVE, pero especialmente en lo que respecta a la de Toledo, es "francamente mejorable". "Conocemos casos de personas que debido a los importantísimos retrasos y suspensiones de alguna de esas frecuencias han visto incluso, en algunos de los casos más llamativos, perder su trabajo", ha advertido.

El regidor toledano ha hecho estas declaraciones antes de participar en la Asamblea de Ciudades AVE de España que hoy se celebra en Toledo. Velázquez ha recordado que desde el Ayuntamiento se ha exigido a Adif que cumpla con las obligaciones que están marcadas en el calendario de frecuencias y también por parte de la Junta --ha recalcado Velázquez--, se ha manifestado que "hay que tratar de dar una respuesta clara a lo que está sucediendo". Por tanto, ha dicho, "esta exigencia sigue existiendo".

Ha aprovechado estas palabras también para expresar el derecho que tienen los trabajadores de Renfe y Adif de convocar cinco días de huelga, al tiempo que ha insistido en que su preocupación pasa por que se mantengan, en la medida de lo posible, todas las frecuencias.

"Lo que nos preocupa es que cuando no hay huelga, hay muchos problemas con las frecuencias, hay retrasos y hay suspensiones. Nosotros desde el Ayuntamiento hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance dentro de nuestras competencias y, como saben, habilitamos una zona de aparcamiento para también, no solamente mejorar la movilidad en la zona de la estación, en la zona de Santa Bárbara, sino también facilitar la vida a las personas que fundamentalmente para trabajar utilizan ese servicio todas las mañanas, a diario, para trasladarse a Madrid", ha afirmado.

Una decisión que, según ha destacado, ha sido acogida "con muchísimo agrado y con mucha satisfacción" porque es "algo que se cerró sin saber muy bien por qué había sido". Por lo tanto, "nosotros en el Ayuntamiento vamos a exigir a Adif que cumpla con sus competencias como nosotros también, como Ayuntamiento, estamos cumpliendo con las nuestras", ha aseverado.

De su lado, la presidenta de la Red de Ciudades AVE de España, Angie Moreno, delegada de turismo de Sevilla, ha recordado que Sevilla también está afectada por los atrasos, indicando que el trayecto de Sevilla a Madrid actualmente está en tres horas.

AVE MADRID-LISBOA

De otro lado, el regidor toledano ha querido poner de manifiesto que el compromiso de la ciudad de Toledo con el AVE "es total", hasta el punto de que "estamos trabajando de manera intensa para que Toledo sea también no un mero espectador sino protagonista del AVE Madrid-Lisboa". Una infraestructura que tiene que ser "una realidad", porque además así lo quiere Europa y lo quiere también el Ministerio.

"Por primera vez, Toledo tendría una línea ferroviaria con continuidad, porque históricamente Toledo ha sido fondo de saco por los propios problemas que tiene la propia geomorfología de la ciudad, con el Casco Histórico donde está situado, con el río, una barrera natural importantísima, y eso ha impedido que hasta la fecha Toledo tuviera continuidad", ha incidido el alcalde.

Que Toledo tenga continuidad en un eje tan importante como es el Eje Atlántico y con la unión de dos ciudades tan importantes como Madrid y Lisboa, para Toledo --está convencido el alcalde-- va a suponer "un antes y un después" para los toledanos y para el turismo.

Así, ha dicho que el Ayuntamiento está trabajando con el Ministerio de Transportes y de Fomento en definir de la parada en Toledo del AVE Madrid-Lisboa y ha adelantado que la decisión que se tome será una decisión consensuada entre ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Ministerio.

"Se trata de una infraestructura importantísima, vital, no solamente para Toledo, no solamente para la región, para España, incluso para Europa, por ese eje tan importante de tráfico de personas entre España y Portugal. Y por eso nosotros no queremos ser un obstáculo sino un aliciente, un acicate importante y un espaldarazo para que esta infraestructura sea una realidad lo antes posible", ha añadido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por lo tanto, ha abundado, "estamos trabajando por que la decisión que se tome definitivamente y fundamentalmente pase por estas dos estaciones, una estación de largo recorrido y otra lanzadera como la que tenemos en Toledo", una decisión que será "unánime" por las distintas administraciones, ha concluido.