Alcalde de Terrassa recibe alud de mensajes solidarios por enfermedad de hijo

El alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart (Tot per Terrassa), ha recibido un alud de mensajes solidarios en las redes sociales tras anunciar este domingo que, debido a la leucemia grave que sufre su hijo mayor, reorganizará las funciones de la alcaldía en los próximos meses para poder dedicarse por completo a atenderle.

"Disculpad si en los próximos meses no os atiendo ni respondo como he hecho siempre. Como todo ha ido muy rápido, ahora me tengo que reorganizar la vida y también la alcaldía. El ingreso en el hospital será largo y yo estaré a su lado", ha escrito esta mañana Ballart en Twitter.

Precisamente, a través de esta red social diversos políticos, así como instituciones o vecinos del municipio vallesano y de otras localidades han mostrado su solidaridad con Ballart.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mandado "un abrazo gigante" al alcalde de Terrassa y "mucho ánimo y mucha fuerza".

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, le ha transmitido igualmente "fuerza para emprender esta batalla" y "un inmenso abrazo".

Por parte de los socialistas, la portavoz en el Parlament, Alícia Romero, ha mandado "un abrazo fuerte a toda la familia": "¡Seguro que saldréis de esta!", ha añadido.

La líder de la CUP en el Parlament, Maria Dolors Sabater, también le ha hecho llegar "toda la fuerza y el ánimo en esta batalla", al igual que la presidenta del grupo parlamentario de los comunes, Jéssica Albiach, que le ha mostrado su "apoyo en estos momentos tan duros".

El expresident Carles Puigdemont también le ha enviado "mucho ánimo en esta etapa de lucha dolorosa por la vida y la salud de vuestro hijo" y "toda la esperanza y el deseo de que acabe bien".

Más allá del ámbito político, instituciones tan diversas como el Terrassa Fútbol Club, los Minyons de Terrassa o la policía municipal de este municipio han mostrado su solidaridad con Ballart.

La Abadía de Montserrat ha publicado otro mensaje dirigido a Jordi Ballart en el que los monjes le mandan un fuerte abrazo, se ponen a su disposición y le hacen saber que le tendrán presente en sus plegarias ante la Virgen.