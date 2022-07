El alcalde de Terrassa denuncia un ataque en las redes a su hijo enfermo

El alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart, ha denunciado que un usuario de Instagram ha preguntado sobre la preferencia de matar a un policía o su "hijo cancerígeno", ante lo que la Consellería de Interior ha prometido que esta "intolerable incitación al odio" no quedará impune.

Ballart, que tiene un hijo enfermo de leucemia grave, ha denunciado en su cuenta de Twitter que un usuario de Instagram ha colgado un mensaje en el que pregunta: "¿Qué preferiríais, matar a un policía o matar al hijo cancerígeno del alcalde?".

"Llevo casi tres horas contestando mensajes en las redes sociales y acabo de leer esta barbaridad en Instagram. No me puedo creer cómo una mente humana es capaz de una cosa así. Me podéis criticar todo lo que queráis, pero, por favor, esto no. Se me pasan las ganas de todo", ha exclamado Ballart.

A raíz de este mensaje, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha mostrado en Twitter su apoyo a Ballart, que es alcalde al frente de la asociación independiente Tot per Terrassa, y ha garantizado que "esta intolerable incitación a la violencia y al odio no quedará impune".

"No daremos ningún espacio para este tipo de delitos tan deplorables", ha agregado el máximo responsable de la Consellería de Interior.