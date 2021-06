El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, considera que las reivindicaciones que planteó al ministro de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que le valieron los reproches de uno de sus asesores responden al ejercicio de su cargo y se siente muy respaldado. “He recibido más muestras de cariño y de apoyo en estos días que cuando fui elegido alcalde, muchas más”, aseguró.

Diez, ha afirmado que ha recibido "muchísimos apoyos y por muchas vías" por sus reivindicaciones en un acto oficial el pasado viernes ante el ministro, en la que reclamó de forma contundente que se culminaran los proyectos pendientes en la ciudad en materia de infraestructuras y ha añadido que no teme represalias.

“Represento a todos. No son cuestiones de partido sino de cargos representativos para los que has sido elegido y los que debes honrar con ese privilegio que te han dado para poder representarles”, dijo, antes de señalar que nadie del PSOE se ha dirigido a él para hablar del tenso momento vivido al respecto.

Diez ha insistido en que lo hizo el viernes fue cumplir con su obligación como alcalde y hacerlo donde lo tuvo que hacer "porque no hubo otro remedio", en alusión a que el ministro prefirió visitar la Diputación antes que el Ayuntamiento. "Tengo un compromiso con los leoneses que no es difícil de entender y que pasa por defender y conseguir lo mejor para esta ciudad", ha abundado.

Respecto a cómo ha podido sentar su intervención en el PSOE provincial, ha precisado que "las cosas internas del partido son eso, cosas internas", y ha rechazado "entrar a discernir esas cuestiones".



"Como alcalde de León represento a los socialistas, a los que no son socialistas, a los que me votan y a los que no me votan, absolutamente a todo el mundo, y por tanto no son cuestiones de partido sino de cargos representativos para los que hemos sido elegidos y a los que nos debemos", ha zanjado.

Sobre si ese cara a cara con Ábalos y su asesor -al que se le atribuye alguna frase en tono amenazante a Diez- podría perjudicar a los proyectos previstos para León, comentó que “como mucho podrán estar igual que estaban… abandonados, olvidados, parados y sin ningún tipo de impulso; eso será en el peor de los casos… Peor, difícilmente vamos a estar”.

“Por el contrario, soy de los que piensan que cuando te haces escuchar de una manera correcta, educada, con argumentos y sabiendo que tienes detrás el respaldo de toda una ciudad, las cosas, sin lugar a duda, mejorarán y si no mejoran, ahí seguiré”, dijo antes se comentar que “aquellos que piensan que porque reivindiques, luches o pelees nos van a tratar peor, poco conocen o poco se han fijado en cómo nos llevan tratando 30 años”.

“Creo que lo que hemos hecho es cumplir la obligación de un alcalde, como lo tuve que hacer -porque no tenia otro remedio-”, apuntó, aludiendo a que el ministro no acudió Ayuntamiento como sí hizo con la sede de la Diputación antes de dirigirse al entorno de la muralla de la ciudad, objeto de su visita a la capital.

En su intervención del pasado viernes, el alcalde reprochó al ministro que no tuviera tiempo para visitar el Ayuntamiento que es "la casa de todos los leoneses".



A continuación, enumeró las reivindicaciones más urgentes para el desarrollo del futuro de León sobre todo en cuanto a las infraestructuras ferroviarias pendientes.



A este respecto, el alcalde recordó que se está a la espera de la entrega de las obras de integración del ferrocarril de las que ha asegurado que "no satisface a los leoneses".



También en materia de ferrocarril, Diez pidió al ministro la integración de FEVE, "otro proyecto enquistado" y para el que exigió "plazos y certezas".



Por último, reclamó el incremento de las frecuencias de los trenes y la recuperación de los servicios ferroviarios de antes de la pandemia, como una de las maneras para ofrecer más oportunidades al futuro de León.



"Agradecemos su visita y las actuaciones de su Ministerio y la colaboración en las obras de la muralla de León, pero son muchas las cosas que hacen falta en León", concluia Diez.



Por su parte, Ábalos quiso poner en valor "todo lo que se hace", a la vez que reconocía que "quedan muchas cosas por hacer en León y en otras partes de España".