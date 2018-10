El alcalde de San Sebastián pide respuestas a la realidad plurinacional

AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, del PNV, ha considerado un "gran error" que el Estado no sea capaz de dar respuesta a la realidad plurinacional y "a sentimientos de pertenencia distintos" y ha lamentado que la situación haya devenido en el "no es no" y en la apelación "a consensos sin contenido".