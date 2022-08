Alcalde de San Fernando de Henares lamenta el cierre de la 7B: "La ciudad no merece el desprecio del Gobierno regional"

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha lamentado que a partir del miércoles Metro de Madrid vaya a suspender el servicio de la Línea 7B entre las estaciones de San Fernando de Henares y Hospital del Henares para comenzar trabajos de reparación de la infraestructura y ha reivindicado que la ciudad "no merece el desprecio del Gobierno regional".

"Hoy la Comunidad de Madrid me ha informado de otro cierre más de la línea 7B de Metro, y van nueve. Desgraciadamente ninguno de los cierres anteriores ha resuelto el problema, además la situación es cada vez peor", ha escrito Corpa en sus redes sociales.

Los ocho cierres anteriores, según expone, "no han resuelto el problema" y hoy "la realidad es más que preocupante con tres viviendas unifamiliares derribadas, un edificio derribado, 50 familias fuera de sus viviendas, 200 viviendas afectadas, la escuela oficial de idiomas la han llevado fuera de la ciudad, la escuela de adultos, la escuela infantil 'El Tambor', la Concejalía de Educación y la Casa de la Mujer se han trasladado a otras ubicaciones". Además, el centro de juventud 'El laboratorio' y la sala de exposiciones se mantienen cerrados.

Asimismo, el regidor ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no acuda al municipio "a ver la difícil situación que viven muchas familias de San Fernando de Henares". "Ni tampoco quiere escuchar al alcalde de una ciudad de madrileños que no se van a callar y que llegarán donde sea necesario cueste lo que cueste porque nuestra ciudad no se merece el desprecio del Gobierno regional", ha lanzado.