El alcalde de El Prat (Barcelona) desconfía de la suspensión de inversión: "Hay partido"

Pide oír el posicionamiento de la Generalitat en una mesa institucional

El alcalde del Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler, ha desconfiado del anuncio de suspensión de la inversión para ampliar el aeropuerto de Barcelona-El Prat por parte de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

En una rueda de prensa este miércoles, Mijoler ha apuntado que "todavía no ha acabado el partido, hay que jugar la prórroga", y ha recomendado mantener la convocatoria de manifestación de rechazo, prevista para el 19 de septiembre.

El alcalde ha manifestado sus reservas a dar por cerrado el capítulo de la ampliación de El Prat después de que el vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, haya asegurado este mismo miércoles que continúan "abiertos a seguir hablando sobre estas inversiones" con el Gobierno.

Asimismo ha mantenido la invitación a las autoridades a visitar los espacios naturales de La Ricarda, afectados por el proyecto de ampliación; la vicepresidenta Yolanda Díaz y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aceptaron la invitación y la formalizarán este jueves.

"Nos han engañado mucho. Nos llevan engañando dos años. No me creo nada hasta que no vea aprobado el documento en el sentido que ha dicho hoy la ministra", ha enfatizado el primer edil contrario a la ampliación de la infraestructura.

Ha afirmado que la batalla --en sus palabras-- para recuperar los espacios naturales del Delta y para que no se estropee su ecosistema pasa también por materializar las compensaciones derivadas de la anterior ampliación del Aeropuerto, y que la Generalitat presente el Plan Especial de Protección del Delta que se anunció en 2019.

"Sí podemos decir que se impone el sentido común y la presión de la gente, las instituciones y los políticos que estamos diciendo las cosas por su nombre ante la opacidad y la pretensión de depredar el Delta", ha clamado, afirmando que el anuncio de este miércoles es una pequeña victoria pero sin gran euforia.

Mijoler ha afirmado que el Gobierno y el PSOE sitúan al Govern de la Generalitat bajo chantaje: "Parece el día de la marmota. Estamos en la misma situación, el chantaje del todo o nada, o se hace a nuestra manera o no se hace", ha criticado, en referencia a la posición del Ejecutivo central.

El primer edil de la localidad ha exigido la convocatoria de la mesa institucional sobre el Aeropuerto, en la que el presidente y el vicepresidente de la Generalitat expresen "claramente" su posicionamiento.