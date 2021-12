El alcalde de Pontevedra, sobre su futuro político: "Todo apunta a que siga trabajando por esta ciudad"

Admite que fue un "año duro", pero califica de "espectacular" el balance por los "hitos" conseguidos

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha hecho un balance "espectacular" del año 2021 para esta ciudad, al tiempo que ha afirmado que está en la "mejor época de su vida", por lo que ha avanzado sobre su futuro político que "todo apunta a que siga trabajando por esta ciudad". Aunque ha añadido que "todavía no es el momento oportuno" para hablar de su posible intención de volver a ser candidato del BNG.

El regidor ha mantenido este jueves una reunión con los medios de comunicación con el objetivo de valorar su gestión en este año, además de tratar de acercar una serie de consideraciones y valoraciones tanto a nivel personal como político.

Fernández Lores ha señalado que fue "un año duro" a causa de la pandemia y de las diversas consecuencias que trajo con ella, sociales, humanas y económicas. En ese sentido, Fernández Lores ha querido dedicar algunas palabras tanto a la gente que falleció como a aquellas familias que perdieron un ser querido y también a aquellas personas que arrastran aún hoy secuelas de la enfermedad.

Dentro de la política municipal, el alcalde del BNG definió el 2021 como un año "espectacular" ya que en este período el ayuntamiento vio cumplidos algunos logros perseguidos durante bastante tiempo, de los destacó cuatro "hitos" que sientan "las bases de la Pontevedra del futuro".

"HITOS"

En concreto, aludió a la compra del Convento de Santa Clara y la sentencia de la Audiencia Nacional que "dijo que Ence tiene que dejar la ría de Pontevedra y, por lo tanto, deben ser recuperados sus terrenos". Una "noticia impresionante" con la que el alcalde espera que "les venga el sentido común a la Xunta y a la empresa" para mantener la actividad económica de la factoría en otro punto.

Otro "hito", según ha expuesto, es el inicio de la construcción del nuevo Hospital Gran Montecelo y la elección de la ciudad para que acoja las series mundiales de triatlón para 2023. "El evento deportivo más grande hecho nunca en Pontevedra y, probablemente, la cita deportiva más grande del Estado", ha apostillado.

Fernández Lores también ha destacado que el actual gobierno de coalición es el mejor, comparativamente, de los que vivió hasta de ahora. "Un gobierno que funciona, coordinado a la hora de tomar grandes decisiones políticas y cumpliendo cada grupo con sus responsabilidades", ha dicho.

Asimismo, ha aplaudido la consecución de los fondos europeos para la recuperación de los espacios verdes o la creación de la marca Capital Gastro, "que harán que la ciudad avance".

CRITICAS AL PP

Por otro lado, respecto a la oposición del grupo municipal del Partido Popular, el regidor ha argumentado que el líder de la oposición, Rafa Domínguez "carece de coherencia política municipal" y se limita "a defender los intereses de la Xunta". "Da bandazos y su comportamiento es el de una veleta política, y no lo de una persona que tiene un proyecto para la ciudad", ha dicho.

Por último, Fernández Lores ha comentado que también fue un año en el que recibió diversos ataques, incluso agresiones, y ha recordado que su biografía personal es una historia de lucha "y mil batallas" y que se siente "fuerte" gracias a la experiencia recogida a lo largo de los años.

2021, ha añadido, no hizo otra cosa que "reforzar" sus ideas y convicciones porque "estas cosas a mí me activan, me hacen seguir trabajando". "Si alguien piensa que voy a ceder, decirle que no, que estoy animado y que estoy rodeado de un equipo de gente impresionante", ha sentenciado.