El alcalde de Ourense no dimite: “No puedo ceder al chantaje de traidores”

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha rechazado este miércoles que vaya a dimitir pese a las recientes salidas dentro de su formación, Democracia Ourensana (DO), y ha advertido de que no piensa ceder al chantaje de traidores que ha situado tanto dentro de su propia fuerza política como del PP.

Es lo que ha trasladado en una rueda de prensa, en la cual ha arremetido contra el que era hasta ahora su socio de gobierno, el PP, al que ha acusado de intentar dar "un golpe de estado" en el ayuntamiento y de "comprar" a Miguel Caride, el que era su número dos y ahora líder de los concejales críticos.

Todo un entramado, a su juicio, al que se ha referido como una de las traiciones más épicas de la historia de Ourense y de la política municipal española.

Como resultado de este panorama, el fundador de DO y primer edil queda solo al frente del consistorio orensano -con el único apoyo de su número dos, Armando Ojea-, tras romper el PP el pacto de gobierno, una suspensión temporal por ahora, y después de la crisis interna en la que está DO, que se ha saldado con la salida y cese de competencias de cinco de los siete ediles de su formación.

En una comparecencia de prensa celebrada vía telemática, debido a los protocolos covid, el regidor orensano ha acusado al PP de intentar dar "un golpe de estado" en el Ayuntamiento de Ourense y ha responsabilizado también al presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y al de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de estar detrás de todo.

"Se esperó a que pasasen las elecciones" para -ha dicho- no quedar "en riesgo".

Frente a estas maniobras del PP para mantener la gobernabilidad en la diputación y ganar las elecciones autonómicas, objetivo cumplido, ha confirmado la ruptura del pacto de su grupo con el PP en la diputación de Ourense donde tienen dos ediles y se ha mostrado abierto a buscar apoyos en otras formaciones como el PSOE.

Con todo, ha avisado de que habrá que ver qué ocurre en el pleno provincial: El 25 de septiembre hay un pleno para aprobar los presupuestos de 2021 de la provincia y ahí veremos si todo lo que yo digo es verdad, porque hará falta el voto de Caride para aprobarlos. Compraron a Miguel Caride, o llámalo como quieras. Caride va a garantizar la Diputación".

En todo momento, ha defendido la gestión y ha insistido en que los gastos van destinados principalmente a la televisión y para la campaña electoral al igual que sucede en otros partidos políticos.

Por último, ha hecho hincapié en que su único objetivo es defender los intereses de Ourense: He venido para cambiar Ourense, no fallaré, soy una persona leal y lo he sido en el Pacto con el Demonio porque pensé que con eso podría conseguir el cielo para Ourense, ha zanjado. EFE

