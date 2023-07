El alcalde de Ourense anuncia que votará a Feijóo: "Votaré por el único candidato que es natural de Ourense"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha empleado su perfil en Twitter para adelantar su intención de voto de cara a las elecciones generales de este domingo y ha avanzado su apoyo al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Sin intención de pedir el voto ante las inminentes elecciones generales (¡sólo faltaría!), a título personal votaré por el único candidato que es natural de OUrense. Espero que si logra presidir el Gobierno Central, OUrense deje de ser la cenicienta de España", recoge la publicación del alcalde de la tercera ciudad de Galicia y líder de Democracia Ourensana.

No es la primera vez que Pérez Jácome anuncia su apoyo a Alberto Núñez Feijóo, aunque la última vez su candidatura no era para el Gobierno central, sino para la presidencia de la Xunta de Galicia.

"Para Ourense sería letal tener a Jácome de alcalde", advertía en el 2019 Alberto Núñez Feijóo antes de las elecciones municipales de ese mismo año. Ya en febrero del 2020 con las elecciones autonómicas a la vista, el que ya era regidor de la ciudad de As Burgas gracias a un pacto de gobierno con el Partido Popular, anunciaba en rueda de prensa su intención de votar a Núñez Feijóo.

"No soy quien para pedir el voto para nadie si Democracia Ourensana no se presenta, pero a título personal, como alcalde de Ourense, hago público que voy a votar Alberto Núñez Feijóo", dijo en una comparecencia pública en el salón de plenos, esgrimiendo que el popular "creo que es la persona que mejor va a defender los intereses de Galicia y a Ourense eso le va a beneficiar".

Además, reconocía que la transformación de la ciudad aún no había empezado a verse, por lo que Democracia Ourensana no concurriría a las autonómicas ya que "no tendría opciones", por lo que justificaba su decisión de votar por Alberto Núñez Feijóo aparcando así las críticas hacia el Gobierno autonómico, a quien junto al Ejecutivo Central señalaba --y sigue señalando-- como culpables de una "discriminación" a Ourense, subrayando que "es la cenicienta de España".

En aquel momento, el PP había entregado la Alcaldía a Pérez Jácome mediante un pacto para retener la Diputación, al perder el PP la mayoría absoluta en la institución provincial. La situación se ha repetido en las últimas municipales, ya que Jácome y el Partido Popular cerraron un pacto de investidura 'in extremis' para gobernar el Ayuntamiento y la Diputación.