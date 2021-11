El alcalde de Navas de San Juan (Jaén) vincula el ataque a motivos políticos

El alcalde de Navas de San Juan (Jaén), Joaquín Requena (PSOE), se ha mostrado convencido de que el incendio provocado la madrugada del sábado con un contenedor en la fachada de su casa se ha producido por un grupo de personas "guiado principalmente por motivos políticos".

En declaraciones a los periodistas este lunes ante la puerta de su vivienda, el alcalde ha insistido en que cree que se ha producido por el mismo grupo de personas que ya han protagonizado ataques con pintadas y roturas de luna de su coche en otras ocasiones, "porque yo soy el alcalde", ha comentado.

Joaquín Requena ha explicado que el hecho se produjo alrededor de las 4.00 horas del domingo, cuando oyó ruidos, a los vecinos dando voces y vio las llamas por la ventana y al intentar salir no pudo porque la puerta ya estaba ardiendo.

"Me dio tiempo a retirar las cortinas de las ventanas" y "los vecinos me pasaron una escalera y pude salir por el tejado", ha asegurado Requena, que ha añadido que se encontraba solo en casa porque su familia está fuera de viaje, lo mismo que tenía pensado hacer él, pero que cambió de opinión debido a necesidades del trabajo.

"La mayoría, si no la totalidad de vecinos de mi pueblo, me están apoyando, me han ido apoyando elecciones tras elecciones y eso me da la fuerza y el apoyo para seguir", ha insistido el alcalde, que ha confirmado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha llamado para interesarse por lo ocurrido.

Las muestras de apoyo y condena se han sucedido tanto desde el PSOE de Jaén, que fueron los primeros en comunicar lo sucedido, como desde la oposición el PP, o la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), cuyo presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, ha expresado su pesar en representación del municipalismo andaluz.

El fuego ha quemado la fachada de la casa y el coche estacionado en la puerta, que ha quedado totalmente calcinado, también ha afectado a causa del humo y del calor que ha derretido cables exteriores, a las dos casas colindantes y parcialmente a un vehículo que pudo ser retirado a tiempo.

La Guardia Civil investiga lo sucedido y según el regidor podrían producirse novedades muy pronto en lo que se refiere a la autoría de los hechos.