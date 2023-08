El alcalde de Los Palacios urge a acometer los nuevos enlaces y tercer carril de la AP4 y pide duplicar la N-IV

Avisa que ha quedado de relieve que la supresión del peaje "no ha resuelto el problema" del tráfico entre Sevilla y Cádiz

Ante las nuevas retenciones registradas una vez más en la AP-4 con motivo del tráfico entre Cádiz y Sevilla coincidiendo con la época estival y las visitas a las playas, y tras defender la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, Nadia Calviño (PSOE), que el Ejecutivo "está absolutamente comprometido con mejorar" esta autovía con un "posible carril reversible"; el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IP-IU), ha reclamado acometer tales actuaciones y no "descartar" además la duplicación de la carretera N-IV.

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, el alcalde de Los Palacios y Villafranca ha recordado que ante las reivindicaciones por las citadas retenciones en la AP-4, --cuyo peaje fue suprimido al comenzar 2020 tras años de debate sobre la alta siniestralidad de la carretera N-IV, con trazado en gran medida paralelo al de la autovía y cuya duplicación también fue demandada años atrás--; en marzo de este año, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana informaba de sus planes para dotar a esta autovía de un tercer carril de 41 kilómetros de longitud en el tramo comprendido entre Las Cabezas de San Juan y Sevilla.

Además, los planes del Ministerio incluyen la construcción de tres nuevos enlaces --el de Los Palacios y Villafranca, el de El Cuervo y del Aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz)--, la mejora de los ya existentes y la rehabilitación de los pavimentos, según ha recordado el primer edil.

CUMPLIR LOS PLAZOS

En ese sentido, Juan Manuel Valle ha manifestado su deseo de que el Ministerio de Transportes "cumpla los plazos" que según ha dicho puso sobre la mesa el pasado mes de marzo, con la licitación de las obras del citado tercer carril "antes de final de año" y, especialmente, la licitación de los nuevos enlaces de su municipio y de El Cuervo, extremo que le ha llevado a precisar que la ministra del ramo, la socialista Raquel Sánchez, trasladó en marzo en su encuentro con los alcaldes de la comarca del Bajo Guadalquivir que los proyectos técnicos de tales enlaces estaban ya "elaborados" para su salida a concurso.

Exponiendo que la creación de estos nuevos enlaces puede servir de "vía de escape" para aliviar el intenso tráfico que viene sufriendo la AP-4 en el periodo estival, el alcalde palaciego ha reclamado que el Ministerio esclarezca "cuál es el estado" administrativo de tales proyectos, insistiendo en que la ministra aseguró que se trataba de las actuaciones más avanzadas.

En cualquier caso, ha reclamado que el proyecto de nuevos presupuestos generales del Estado (PGE) recoja ya "partidas" para las obras de tales enlaces.

DE NUEVO LA DUPLICACIÓN DE LA N-IV

Del mismo modo, el alcalde de Los Palacios ha reclamado al Gobierno central que no "descarte" el también demandado proyecto de duplicar el tramo de la carretera N-IV comprendido entre Los Palacios y Jerez de la Frontera, después de que en 2021 finalizasen por completo las obras de desdoble del tramo de dicha vía entre Los Palacios y Sevilla capital, de 8,4 kilómetros de recorrido.

Mientras el PSOE viene alegando que la duplicación de la AP-4 hasta Jerez fue planteada porque la autovía AP-4, sin peaje desde que comenzase 2020 al no ser prorrogada su concesión administrativa, "estaba en manos de una concesionaria y se pensaba que el peaje no lo quitaba nadie"; Juan Manuel Valle ha asegurado que ha quedado de relieve que la supresión del peaje "no ha resuelto el problema" del tráfico entre Sevilla y Cádiz.

En ese sentido, ha asegurado que pesan estudios del propio Ministerio elaborados "hace un par de décadas", que ya "se decantaban también por convertir" la N-IV en autovía en su trazado hasta Jerez de la Frontera al atisbar ya que la supresión del peaje de la AP-4, una demanda histórica, no sería suficiente para solventar la saturación de las comunicaciones entre Sevilla y Cádiz.