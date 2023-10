El alcalde llama a "la tranquilidad" respecto a la seguridad de los locales de ocio nocturno de la ciudad

El alcalde de Jaén, Agustín González (PP), ha hecho un llamamiento "a la tranquilidad de los hosteleros y del resto de la ciudadanía" respecto a la situación de seguridad de los locales de ocio nocturno de la capital, puesto que "al Ayuntamiento no le constan denuncias en este sentido y ha corroborado que las dos discotecas de la ciudad cuentan con licencia en vigor".

Así lo ha indicado el alcalde tras anunciar días atrás que desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se iba a llevar a cabo "una comprobación exhaustiva" de la actual situación de las licencias de actividad de los locales de ocio nocturno de la ciudad para evitar tragedias como la ocurrida en Murcia con 13 personas fallecidas en el incendio de una discoteca.

González también avanzó que desde los servicios técnicos municipales de la Gerencia se estudiarán todas las licencias de actividad actualmente vigentes para "comprobar que todos los papeles están en regla y se cumple con las medidas de seguridad".

El alcalde, que ha participado en la inauguración de la Feria de Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, Tierra Adentro 2023,ha manifestado que "la seguridad es una preocupación y una responsabilidad para cualquier Ayuntamiento y se configura como una prioridad para el equipo de gobierno".

Por eso, ha avanzado que "se hará una evaluación y seguimiento a los locales de ocio nocturno encaminada precisamente a que ofrezcan todas las garantías" porque "tragedias como la que ha sucedido en Murcia la pasada semana deben llevarnos a la reflexión".

Al margen de los locales de ocio nocturno, el regidor ha contrapuesto "la situación de control y vigilancia" del actual equipo de gobierno (PP-Jaén Merece Más) a la del anterior (PSOE-CS), que "tuvo una actitud extremadamente irresponsable".

Como ejemplo, se ha referido a hechos como que el estadio municipal de La Victoria fuese objeto de una reforma exterior, pero "no se abordasen cuestiones fundamentales relativas a la seguridad". "Nos encontramos con que una infraestructura que puede llegar a albergar a 12.000 personas, no tenía plan de autoprotección ni de evacuación, no contaba con extintores y los que había estaban caducados, ni bocas de incendios equipadas ni tampoco existía un generador para luz de emergencia", ha dicho el primer edil.

Todas estas cuestiones, según el alcalde, han quedado solventadas por el nuevo gobierno local. Para González, otro de los ejemplos de "falta de responsabilidad del anterior equipo de gobierno" fue la inauguración del centro comercial Jaén Plaza, que "se llevó a cabo sin terminar las obras y con prisas".

"Otra muestra más la hemos encontrado en la feria de San Lucas. Tampoco el anterior equipo de gobierno había confeccionado un plan de autoprotección", ha dicho González, que ha recordado que el recinto ferial albergó en 2022 a 165.000 personas durante los días de la feria. "El actual equipo de gobierno también ha resuelto esta cuestión en el ferial y puede garantizar a los jiennenses que disfruten tranquilos y protegidos de San Lucas 2023", ha concluido el alcalde.