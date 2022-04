El alcalde de León advierte al PSOE: "No me plegaré ni caeré en la sumisión"

El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, ha advertido esta viernes a la direcciones nacional y provincial de su partido que no se plegará ni caerá en la "sumisión" y que seguirá haciendo de la defensa de la ciudad y de sus vecinos el eje de su acción política.

Así lo ha destacado tras denunciar en los últimos días que está sufriendo una campaña orquestada por la dirección provincial del partido, que cuenta con el respaldo federal, para apartarle del poder orgánico y ha advertido de que volverá a ser candidato en los comicios de 2023, "con o sin el respaldo el PSOE".

Diez exige ostentar como hasta ahora el poder orgánico del partido en la Agrupación Socialista Local de León para volver a ser candidato en los comicios municipales de 2023, y, por tanto, ha reclamado a la dirección federal de su partido la retirada de la candidatura alternativa que se ha presentado para disputarle la Secretaría General.

"No tiene ningún sentido que quien decida la gestión política municipal no decida la política de su partido porque no se podría trabajar con una Agrupación hostil, como sería esta, intentando torpedear permanentemente", ha advertido el alcalde, que ha comparado su caso con el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando exigió dirigir su partido.

Además, ha denunciado que dicha candidatura alternativa, que encabeza Pilar Carnero, basa sus posibilidades de éxito en una campaña de "afiliaciones irregulares" de casi dos centenares de personas.

Ha precisado que las irregularidades que denuncia en las afiliaciones se basan en que esas personas se deberían haber incorporado como afiliados directos y no como de derecho de la Agrupación.

En este sentido, ha explicado que el afiliado directo es una persona que puede provenir de cualquier lugar pero que sus derechos solo se llevan al ámbito federal pero no al local, por lo que considera que "no tiene sentido que alguien que no viva ni trabaje en León decida en León".

Por su parte, la Secretaría de Organización federal hizo ayer público un comunicado en el que afirma que no existe irregularidad en el censo de militantes en vigor ante el proceso de renovación de cargos orgánicos que el PSOE local de León tiene previsto celebrar el próximo 4 de mayo ni tampoco en ninguno de los censos del resto de agrupaciones locales de la provincia.

También reiteró su confianza en el trabajo de la dirección provincial del PSOE de León y en su secretario general.

El regidor ha anunciado que ha recurrido estas supuestas irregularidades ante la propia Comisión Ejecutiva y ante la Comisión de Ética y Garantías, si bien reconoce que "los plazos están muy justos" para que se resuelvan antes del 4 de mayo, cuando se celebrará la votación.

"Espero que impere la cordura y el sentido común en Ferraz y admitan que esas afiliaciones no pueden ser incluidas en el censo con derecho a voto", ha declarado

El alcalde ha reiterado que esta misma tarde dará traslado de la situación y confía en contar con el respaldo unánime de este órgano.

Ha explicado que lo que está viviendo le recuerda a lo que sucedió tras su enfrentamiento con el exministro José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE, por afearle su "falta de compromisos" con León.

"Estoy aquí para defender a León y no para plegarme ante consignas e intereses que en nada benefician a los leoneses y si el partido no lo entiende así o considera que quien debe dirigir el partido en esta ciudad debe ser más sumiso que diga sí a todo conmigo se están equivocando", ha remarcado.