Alcalde de Granada rechaza dimitir en el primer pleno tras crisis municipal

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha presidido un pleno ordinario que ha evidenciado la crisis que le deja con el apoyo de un solo concejal de su partido frente a los 25 ediles en la oposición, ante los que ha dicho que busca una solución que no pasa por presentar este viernes su dimisión.

Granada ha celebrado el primer pleno ordinario desde que los seis concejales del PP que formaban parte del gobierno local y dos de los que iban en la lista de Cs dimitieron de sus responsabilidades.

El pleno ha dedicado los primeros siete puntos a materializar los cambios como el paso al grupo de no adscritos del que fue portavoz de Cs, Manuel Olivares, y de su compañera Lucía Garrido.

Este punto sobre comisiones ha propiciado el inicio de un debate en el que Salvador ha anunciado que, pese a las peticiones de la oposición, "hoy" no va a dimitir.

"No he pedido esta situación, había un equipo que estaba funcionando, con un proyecto de ciudad, y unilateralmente una parte decidió apearse y no hacer frente a sus compromisos", ha resumido Salvador.

Ha reconocido que el gobierno de dos frente a los 25 ediles en la oposición es una situación "anómala" que no pretende perpetuar.

"La semana próxima habrá noticias importantes", ha adelantado Salvador, que ha recalcado que no va a dar un paso al lado en este pleno pero que la solución llegará "pronto, muy pronto, pero no hoy".

Ha reaccionado así después de que el portavoz de Unidas Podemos e Independientes, Antonio Cambril, le haya exigido que se marche después de recordarle que no cuenta con socios ni apoyos.

"En el pleno de investidura de hace dos años ya le llamé medio alcalde suponiendo lo que iba a pasar", ha añadido Cambril.

El portavoz del PSOE, José María Corpas, ha considerado que el pleno de hoy no es democrático porque muestra a dos personas sentadas frente a 25 y ha calificado de imposible que dos personas gobiernen esta capital andaluza.

"Es perfectamente consciente de que es así. ¿Qué sentido tiene mantener esta situación? ¿Qué pretende?", le ha preguntado al alcalde, al que ha exigido una fecha para irse tras invitarle a aprovechar el pleno para dimitir.

El PSOE ha apuntado que el PP es corresponsable por haber negado durante dos años "el pacto oscuro del dos más dos" que ahora reconoce y que ha provocado esta crisis.

"Estamos dispuestos a cualquier solución que dé lugar a un gobierno estable, y hay dos caminos, o por lo civil o por lo penal; o dimite o habrá que preparar una moción de censura", ha resumido.

El portavoz del PP, César Díaz, ha incidido en que este debate no se corresponde con el punto del pleno, dedicado a reorganizar las comisiones y a garantizar la representación.

Sin embargo, ha defendido que su formación ha actuado con responsabilidad y que busca una solución para la ciudad.