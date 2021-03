El alcalde de Granada considera a Arrimadas "el principal valor" de Cs y aboga por revisar la gestión del partido

El alcalde de Granada y coordinador provincial de Cs, Luis Salvador, ha indicado que Inés Arrimadas es el "principal valor político encabezando" su formación en el ámbito nacional por lo que no se ha mostrado partidario de que dimita como presidenta naranja, "independientemente de que las gestiones sean buenas, malas o regulares en cada momento" y se puedan revisar.

Sobre su futuro político tras la marcha al PP del que fuera secretario de Organización de Cs Fran Hervías, respecto de la que no se ha pronunciado, Luis Salvador no ha contestado, "no porque tenga que algo que ocultar para no contarlo", sino porque quedan más de dos años para los comicios municipales, y "quién sabe lo que pueda pasar en este país" en ese tiempo.

"Pregúnteselo a Rapel, no lo sé", ha contestado al ser preguntado específicamente si en ese ciclo electoral confía poder presentarse por el PP o por Cs, agregando que "los candidatos los marca los partidos poquito tiempo antes" y "nunca los ha dicho nadie a dos años".

En el ámbito orgánico, ha animado, en este contexto y después de la moción de censura presentada con el PSOE en la Región de Murcia, posteriormente frustrada por un acuerdo del PP con tres de los diputados naranjas, a "tomar medidas que corrijan lo que se está haciendo", en caso de que haya cuestiones que la ejecutiva nacional de Cs, reunida este lunes, considere que hay que "cambiarlas".

Ha abogado, en este sentido, por introducir "tranquilidad" en el ámbito público, pues "los ciclos electorales son los que son" y "el país no se puede poner patas arriba", cuando, según ha ejemplificado también, queda en principio "un año y bastante" de legislatura andaluza.

Ha mostrado su orgullo por el proyecto político de Cs, el único "liberal-progresista" en el ámbito nacional, ha defendido, y ha resaltado su papel para introducir "estabilidad y pactar con el partido que pudiera garantizarla", si bien ha señalado que no puede pronosticar qué puede ocurrir en "dos, tres o cuatro años".

En el ámbito institucional municipal, cree que los últimos movimientos no suponen ninguna novedad "global" sobre el debate del "dos más dos" sobre un supuesto pacto para el relevo en la alcaldía de Granada a la mitad del mandato, que Salvador siempre ha negado, y que ha considerado que "la dirección del PP" cree también que "tiene clarísimo" en el mismo sentido, más allá de algún tipo de "tema personal de cada cual".