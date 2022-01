El alcalde exige al consejero que "se tome en serio" las viviendas afectadas por Metro ante fuga de gas

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha exigido al consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, que "se tome en serio" los problemas de las viviendas afectadas por las obras de Metro de la línea 7B ante la fuga de gas detectada este sábado.

"Señor Pérez, hoy fuga de gas en viviendas afectadas por Metro. ¿Hasta cuando? Hablamos de la seguridad de mis vecinos y vecinas. Ya está bien, tómese en serio este problema o váyase", ha exigido Corpa a través de sus redes sociales.

La fuga de gas, que está siendo controlada por los bomberos, se produce después de que los residentes entre los números 19 y 25 de calle Presa tuvieran que abandonar sus viviendas días atrás.

El primer edil de San Fernando protagonizó ayer una comparecencia de prensa, acompañado por ediles de Gobierno y de la oposición y representantes de la Asociación de Afectados, después de que en la tarde-noche del jueves varias dotaciones de bomberos se desplazaran hasta las viviendas afectadas, "sin notificación oficial previa, salvo un mensaje de whatsApp". Justificaban que se trataba de unas "inspecciones rutinarias" entre los números 19 y 25 de calle La Presa.

Corpa acusaba a Pérez de no tener "ni escrúpulos, ni vergüenza, ni humanidad". "Si ocurre alguna desgracia, usted es el único responsable pero ya les advierto que no nos van a doblar el brazo, aunque me cueste el puesto como alcalde, porque vamos a llegar hasta el final, hasta que solucionen este problema que han generado ustedes y que han dejado que empeorara y se extendiera. Si tienen conciencia, den la cara", instaba al consejero.

El presidente de la Asociación de Vecinos Afectados Rafael Alberti-Presa, Juan Fuentes, trasladaba que hasta el momento tenían "moderación" por parte de la Comunidad, algo que ha cambiado. También quiso agradecer el apoyo del Ayuntamiento. "Son los únicos que nos apoyan", remarcó.