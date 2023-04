Alcalde, exalcalde y ediles del PP de Colmenar (Madrid), a juicio

La Audiencia de Madrid juzgará la próxima semana a doce concejales y exconcejales de la localidad madrileña de Colmenar Viejo, entre ellos el actual alcalde, Jorge García, acusados de otorgar licencias urbanísticas irregularmente, unos hechos por los que la Fiscalía pide para ellos entre dos y tres años y medio de cárcel y hasta diez años de inhabilitación.

Los hechos se refieren al período comprendido entre 2006 y 2012 y entre los acusados hay ediles de varias corporaciones, todos del PP, incluido el actual alcalde, para el que la Fiscalía pide dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para ejercer cargo público.

También se sentarán en el banquillo los exalcaldes José María de Federico Corral, para el que la Fiscalía solicita dos años de cárcel y diez de inhabilitación, y Miguel Ángel Santamaría, para el que pide tres años y medio de cárcel y diez de inhabilitación.

Se trata de unos hechos diferentes a los que se juzgaron en 2021, cuando trece miembros de varias corporaciones municipales de Colmenar ya se sentaron en el banquillo acusados de prevaricación urbanística continuada, y fueron absueltos, primero por el juzgado y, tras recurrir la Fiscalía, por la Audiencia Provincial, de manera definitiva.

Ahora, a partir del próximo lunes, doce ediles y exediles serán juzgados por, según el escrito de la Fiscalía dado a conocer este vienes, ponerse de acuerdo para otorgar de forma "reiterada" licencias urbanísticas, "especialmente de primera ocupación", a distintos promotores, pese al incumplimiento de la normativa urbanística.

Esta irregularidad había sido puesta de manifiesto por los correspondientes informes técnicos y jurídicos, "consintiendo así los acusados el mantenimiento y persistencia de construcciones con dichas irregularidades urbanísticas", añade la Fiscalía.

El Ministerio Público sostiene que los acusados no tomaron medidas para la subsanación de las infracciones urbanísticas en los treces casos en que se les pusieron de manifiesto.

Aún así, solo en cuatro de esos trece supuestos dieron traslado del expediente al Departamento de Disciplina Urbanística para la incoación del correspondiente expediente sancionador.

Por eso solicita dos años de prisión y otros diez años de inhabilitación para el exalcalde de Colmenar José María de Federico Corral y la misma pena para otros dos concejales de su consistorio (J.G.F. y P.G.A) por un delito continuado sobre la ordenación del territorio.

Para otros cuatro ediles (el exalcalde Miguel Ángel Santamaría, C. S. M., I. V. R. y A.G.S.) reclama la pena de tres años y seis meses de prisión, además de diez años de inhabilitación por el mismo delito.

El resto de los acusados (P. C. C., A. B. C. C., C. B. R., J. J. S. C. y el actual alcalde, Jorge García, solicita dos años de prisión y ocho de inhabilitación.

La Fiscalía también solicita para los acusados multas que oscilan entre los 6.300 y los 9.000 euros.