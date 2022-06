El alcalde de Estepona pide disculpas por una broma sobre violencia machista

El alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano (PP), ha pedido disculpas por la broma que ha hecho en un mitin de campaña electoral de su partido, en el que ha dicho que el vendaje que llevaba en la mano no tenía que ver con la violencia de género ni porque se hubiera abofeteado con alguien.

García Urbano, que subió al atril en una acto de partido en Málaga que clausuró el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, bromeó con el vendaje que llevaba en la mano: "Ni he metido la mano donde no debiera, ha sido un simple accidente doméstico. Tampoco tiene que ver con la violencia de género y tampoco me he abofeteado con nadie, que no lo he hecho en mi vida ni lo voy a hacer, y menos con los rivales políticos".

El revuelo y las críticas de otros partidos que han generado su comentario le han llevado a pedir disculpas públicamente a través de Twitter, donde ha admitido que se ha equivocado.

"La violencia de género merece todo el respeto y el más profundo rechazo por parte de todos. Lamento lo sucedido", ha añadido.