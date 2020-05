El alcalde de Estepona asegura que "no tiene fundamento técnico" que Málaga quede en fase 0

El alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, ha afirmado que "dejar a Málaga en la fase 0 es una decisión del Gobierno que no tiene fundamento técnico ni jurídico razonado ni razonable".

García Urbano ha señalado a través de la red social Twitter que "no se entiende que no se hayan aplicado las mismas excepciones y criterios que en otros puntos del país y no se haya permitido la desescalada por distritos" como pedía la Junta de Andalucía.

"Cada día que el Gobierno retrasa la vuelta a la normalidad y sigue sin adoptar medidas para impulsar la economía está ahondando en la crisis que está provocando miles de parados en Málaga", ha añadido el alcalde, que espera que el Gobierno de Pedro Sánchez "rectifique y no castigue a la provincia de Málaga".