Un alcalde dice que se cumplieron medidas en comida municipal de 23 personas

El alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso Méndez, ha manifestado a Efe que en el almuerzo en el que participaron 23 trabajadores del Ayuntamiento se cumplieron todas las normas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.

Tras conocerse el pasado domingo la existencia de un brote de la covid-19 que afectaba hasta 19 miembros del equipo de fútbol local, ha trascendido también la celebración de un almuerzo organizado por el consistorio en el que participaron 23 comensales.

Según ha explicado Gregorio Alonso, la comida se llevó a cabo en un restaurante del municipio y los participantes se distribuyeron por grupos burbujas, formados por cinco o seis personas, compañeros de servicios, en cinco mesas separadas con la distancia de seguridadcorrespondiente de cuatro metros.

Además añadió que el restaurante ese día sólo atendió a los participantes en ese almuerzo y que los comensales en todo momentoestuvieron distanciados y sentados, siendo los camareros los únicos encargados de servir las mesas, tal y como establece el protocolo.

"Cuando terminó la comida, nos marchamos", asegura el alcalde.

La detección de varios contagiados en el equipo de fútbol de la localidad, llevó a que la Red Centinela del Hospital General de LaPalma citara a los contactos directos de los afectados, entre los que se encontraba una de las personas participantes en el almuerzomunicipal.

"El contagiado se detectó tras ser avisado al día siguiente [del almuerzo] por las Red Centinela de que se tenía que hacer una pruebaal haber mantenido un contacto estrecho con un familiar que había dado positivo", ha explicado el edil.

Gregorio Alonso ha indicado que en un primer cribado todas las personas participantes del encuentro ya han dado negativo al posible contagio, realizándose un segundo test, del que aún esperan los resultados, "que pudiera confirmar que definitivamente no se produjo ningún contagio en esa comida". Asimismo, Gregorio Alonso ha señalado que desde el Ayuntamiento de Fuencaliente se han cumplido todas las normas de seguridadestablecidas en todos aquellos eventos públicos organizados contando incluso con el asesoramiento y vigilancia de una empresa privada, por lo que rechaza las acusaciones de la oposición de negligencia ante la pandemia. En relación al brote detectado, Gregorio Alonso ha pedido que no se estigmatice públicamente al municipio y defiende que Fuencaliente tiene seis casos, cuatro jugadores y dos familiares allegados, el resto no son vecinos del municipio, añadiendo que se trata de un lugar seguro.

Ha precisado que las que están afectadas están confinadas y bien de salud, manteniendo contacto telefónico diario con ellos. EFE

1004819