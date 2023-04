El alcalde destaca la labor para "construir una ciudad de futuro" tras lograr "la inmensa mayoría de objetivos"

La oposición califica el mandato como "fallido", con "el peor gobierno de la historia" y trabajo "continuista"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha defendido este jueves en el Debate sobre el Estado de la Ciudad la labor que realiza el gobierno de PP y CS para "construir una ciudad de futuro" sin "debates estériles", con "inclusión, unidad y diálogo" y con un proyecto para la próxima década, después de que, según ha afirmado, "se han alcanzado la inmensa mayoría de los objetivos marcados en el inicio de mandato".

En su intervención, con asistencia final de todos los grupos del Pleno, el regidor ha resaltado las medidas de su equipo, aseverando que "objetivamente Córdoba está mejor que hace cuatro años" y "ha vuelto a la senda del sentido común, con actuaciones que han permitido generar oportunidades para todos" y con "crecimiento sostenible", a la vez que "este mandato ha servido para impulsar proyectos clave", ha ensalzado.

Tras valorar los datos de empleo, con más de 3.000 puestos creados desde marzo de 2019, Bellido ha apuntado que "Córdoba ha avanzado gracias a la mayor inversión en ayuda social de la historia, con más de 12 millones" que han beneficiado a 7.000 familias, a la vez que "se han adoptado medidas con más de 20 millones para miles de empresas y autónomos que han atravesado momentos difíciles", por "la pandemia del Covid y la crisis actual".

Además, ha señalado que "se ha fortalecido el sector público local, se ha garantizado su viabilidad y se presta un servicio de calidad, estando en vanguardia", de modo que ha citado las inversiones de seis millones para renovar la flota de Sadeco; 4,6 millones para autobuses; 1,5 millones para la rebaja del precio del transporte público, y la ampliación de capital de empresas municipales en ocho millones "para garantizar su supervivencia y calidad".

También, ha manifestado que "empresas como Emacsa y Sadeco son fundamentales en el plan contra el cambio climático", informando de que Emacsa "ultima el expediente para tanques de tormentas que regulen vertidos de aguas pluviales", y ha destacado "los avances históricos en el suministro de agua" para Las Jaras. Y de la segunda, ha indicado el proyecto de "vanguardia y economía circular" como Sadeco 5.0.

Después de elogiar "la gestión más eficaz tras cuatro bajadas consecutivas de impuestos", el alcalde ha subrayado la oferta de 126 plazas en Sadeco y que "se ha hecho el mayor esfuerzo en mejora de la plantilla de los últimos tiempos", al "mejorar con más personal en Seguridad, con 80 nuevos policías y una promoción en camino con 70 agentes y 19 plazas de bomberos incorporados", a la vez que "se han convocado 411 plazas libres" y "se han incorporado 271 personas de nuevo ingreso y 199 mediante interinidades".

Entre los proyectos, Bellido ha mencionado el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, Caballerizas, La Normal, San Eulogio, el Parque del Patriarca, el Polideportivo de Juventud --"que saldrá a licitación en mayo"--, la Avenida de Trassierra, Ronda Norte, el Alcázar de los Reyes Cristianos, Templo Romano y la piscina de Figueroa, entre otros, al tiempo que "se ha reactivado la gestión urbanística tras años de triste gestión ideológica", ha expresado, para declarar que "si se ha avanzado, entre otras cosas, es por tener como aliado fundamental a la Junta", junto a "los agentes del sector".

Al hilo, ha dicho que se comprometieron a que "en Córdoba se construirían 2.500 viviendas, tanto por entes públicos como empresas privadas, y cuatro años después se han impulsado cerca de 4.600 viviendas", así como ayudas para ascensores en Santuario, el plan ecovivienda de Figueroa y la regeneración de Ciudad Jardín. Y ha avanzado que "en la próxima semana" se van a sumar a las ayudas europeas los aparcamientos de la Plaza de Toros y el estudio de Puerta de Córdoba.

En su opinión, "se han sentado las bases de la Córdoba del futuro" y "se han de afrontar debates urbanísticos y medioambientales que hace 20 años no estaban, el tiempo del PGOU". Y ha valorado la Red de Huertos Urbanos, el plan contra el cambio climático y la Agenda Córdoba para "proyectos fundamentales", como la base logística del Ejército, los parques de El Higuerón, El Álamo y La Rinconada, zonas verdes, "la ambición en materia cultural", "contar con los jóvenes", la transformación digital y "avances" en inclusión.

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha valorado "las realidades contrastadas, los datos, las personas atendidas y los hechos" recogidos en el discurso del alcalde, "con medidas claras" para la generación de empleo y en el ámbito social; ha agradecido el apoyo de Vox en momentos de este mandato y el trabajo "ejemplar de un único gobierno, con el mejor líder".

Y el portavoz de CS, Manuel Torrejimeno, ha defendido que "frente al caos, parálisis y retroceso" en el mandato anterior, "hoy hay una ciudad con agenda de futuro, capaz de atraer grandes proyectos y en la que tienen cabida todos los cordobeses", con "estabilidad" y "centrados en gestión", al tiempo que ha elogiado las actuaciones de las áreas de su grupo.

EL BALANCE DE LA OPOSICIÓN

Mientras, desde la oposición, el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, ha calificado el mandato como "en blanco, fallido y donde el alcalde se ha pasado cuatro años ausente de los problemas y las necesidades reales de los vecinos", a lo que ha añadido que "el mandato ha sido sucio, poco transparente, incluso coercitivo".

También, ha criticado que "la ciudad está más abandonada que nunca" y que "se han perdido proyectos de los Next Generation", a la vez que "el mandato va a quedar con el recuerdo del caso de supuesta corrupción más grave de la historia del Consistorio", ha enfatizado, para avisar del "desmantelamiento diario de Infraestructuras".

De igual modo, ha apuntado al casco histórico, "con un plan que no se espera" y con "deterioro importante" de enclaves patrimoniales, mientras que "las instalaciones deportivas son un desastre", con "anuncios de planes vacíos", y "falta de mantenimiento en los colegios", ha censurado el edil, junto a otras situaciones como "el retraso" en el pago a proveedores y "el fiasco" de los presupuestos.

Asimismo, el portavoz de IU, Pedro García, ha recordado que desde el principio de mandato desde su grupo han denunciado "la supuesta corrupción", pero "se ha actuado cuando el juzgado ha dicho que un señor o señora estaba cometiendo presuntamente un delito, nunca antes", a la vez que ha lamentado que "se describa una ciudad ajena a la realidad, que no existe".

Y ha remarcado que "nunca jamás esta ciudad ha estado tan dejada como hoy", al tiempo que ha cuestionado la labor del equipo de gobierno con "tres delegados de Cultura, tres presidentes de Sadeco y varios delegados de Igualdad", todos "cambiados por los procesos judiciales y dimisiones", entre otros aspectos expuestos sobre "el peor gobierno de la historia".

Entretanto, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha afeado que el discurso del regidor "no entra en los problemas de las calles", al tiempo que ha advertido de "incumplimientos" del primer edil, con "su primera gran mentira con la bajada de impuestos", con "el gobierno más caro de la historia" y "dejar 178 millones por gastar", de modo que "nadie está contento", y ha recriminado "la suciedad" de la ciudad.

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha reprochado "la actitud represora" del gobierno y que "la ciudad está prácticamente igual que en 2019", de manera que "no ha mejorado en estos años y el trabajo ha sido continuista, sin proyectos nuevos" y "no han sido capaces de terminar muchos de ellos", ha avisado, para apostillar que "este gobierno no tiene modelo de ciudad, pese al gasto en el plan estratégico".

Y el concejal no adscrito, David Dorado, ha lamentado "la falta de autocrítica" del alcalde y cree que "el gobierno tiene sus luces y sombras".