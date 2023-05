El alcalde descarta medidas sobre el agua para consumo humano "ahora" al estar "garantizada para casi dos años"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha descartado este lunes que se tengan que tomar medidas "ahora" relacionadas con el agua para consumo humano en la ciudad, que está "en situación de prealerta", precisando que "el consumo humano en Córdoba está garantizado para al menos otro año y medio más, casi dos años".

En declaraciones a los periodistas, junto al teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), el regidor ha comentado que "ya se entra en una época que es difícil que llueva", pero espera que "en otoño haya más lluvias, desde septiembre, y si no, se entrará en situación de alerta y habrá medidas que tomar".

Según ha manifestado Bellido, "las primeras, relacionadas con el propio baldeo de las calles, que no se podrán baldear, sintiéndolo mucho, porque ayuda mucho a la limpieza, pero mientras que no se pueda hacer con agua no potable, hay que cuidarla".

En cualquier caso, ha apuntado que "otro tipo de medidas en la capital relacionadas con la restricción del consumo no son necesarias ahora mismo, porque el consumo está garantizado".

Así, ha subrayado que "ahora mismo no está en el horizonte" y confía en que "no lo estén, por que antes de que pasen seis meses, haya agua que permita rellenar pantanos y no tener que depender de esas medidas".

Además, el primer edil ha indicado que "en este año no es necesario" tomar medidas sobre las piscinas, apuntando que "la inmensa mayoría de las piscinas mantienen el agua durante toda la época de invierno y se hacen unos tratamientos para recuperar el agua para volver a bañarse en verano".