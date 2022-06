Alcalde de El Campello (PP) cesa a los ediles de Cs del equipo de gobierno: "Hasta aquí hemos llegado"

Justifica la decisión por "bloqueo" de los regidores 'naranjas' en sus áreas y la "falta de lealtad"

El alcalde de El Campello (Alicante), el 'popular' Juan José Berenguer, ha anunciado este miércoles el cese de los tres concejales de Ciudadanos de su funciones en el equipo de gobierno y, por tanto, el PP gobernará en solitario hasta los comicios locales de 2023. Berenguer ha justificado la decisión debido al "bloqueo" de los regidores 'naranjas' en sus áreas y la "falta de lealtad" de los mismos: "Hasta aquí hemos llegado".

Así lo ha anunciado el primer edil en una rueda de prensa, junto al resto de concejales del PP, donde ha arremetido contra el comportamiento y la gestión de los representantes de Cs y ha confirmado que el PP asume todas las concejalías del Ayuntamiento. "En política hace falta voluntad de gobernar juntos y tener lealtad, he aguantado de todo hasta el último minuto", ha expresado.

"Desde que se configuró este equipo de gobierno en 2019, llevamos tres años aguantando lo inimaginable, haciendo de tripas corazón, soportando salidas de tono, menosprecio y desplantes, no sólo hacia compañeros de la corporación, sino a funcionarios públicos, a los que los concejales de Cs han sometido a un escarnio de lo más despiadado", ha asegurado Berenguer en su intervención.

También ha explicado que "si hemos aguantado" ha sido porque "estampé mi firma en un pacto de gobierno y he intentado aguantar hasta el último momento esperando que estas personas rectificaran por el bien del municipio". "La confianza estaba perdida desde hace mucho tiempo pero ayer se truncó de manera definitiva", ha agregado el alcalde.

Las continuas desavenencias entre PP y Cs como socios de gobierno se han producido prácticamente desde que arrancó la legislatura. Tras el cese de los concejales de Cs y sus asesores, el PP gobernará en solitario hasta los comicios de mayo de 2023 y ha pedido a la oposición "lealtad" para poder aprobar proyectos municipales.

Preguntado el alcalde por una posible moción de censura, ha aclarado que "las cosas que no dependen de mí, no me preocupan". Además, ha descartado que vaya a incorporar a Vox a un nuevo equipo de gobierno, pese a que su única edil forma parte de la junta de gobierno pero sin competencias. PP y Cs sellaron una mayoría de 10 concejales --7 y 3-- sustentada por los apoyos puntuales de Vox en los órganos municipales.