El alcalde de Cáceres muestra su apoyo al pueblo afgano y recuerda que la ciudad tiene medios para acoger refugiados

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha mostrado su apoyo al pueblo afgano y más concretamente a las mujeres ante la toma del país por los talibanes, lo que provocará una merma de sus derechos y aumentará el flujo de refugiados hacia otros países. En este sentido, el regidor cacereño ha recordado que la ciudad cuenta con medios para acoger a asilados y que lo viene haciendo en los últimos años con personas procedentes de Siria.

Salaya ha explicado que se trata de un trabajo que se desarrolla a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) que cuenta con un piso como vivienda y una red de apoyo a estas personas. No obstante no se le quiere dar mucha publicidad para no provocar "reacciones de odio" hacia estos refugiados o hacia la propia administración local, a la que se le podría acusar de no atender las necesidades de los vecinos y emplear medios económicos en personas foráneas.

"Hay medios y red para este tipo de cosas aunque no se le da publicidad", ha respondido el alcalde a la pregunta de si Cáceres estaría dispuesta a acoger refugiados procedentes de Afganistán. "No hablamos de este trabajo para que no se quejen los de siempre", ha dicho en alusión a los partidos políticos que "también se quejan de que pintemos bancos con los colores LGTBI o de que atendamos a un equipo de fútbol femenino", ha ironizado.

De momento, la fachada del edificio consistorial se iluminó anoche con los colores de la bandera afgana (compuesta por tres franjas verticales negra, roja y verde). Con este gesto, se quiere manifestar la solidaridad con el pueblo afgano, especialmente con sus mujeres y niñas, ante la toma de poder por parte de los talibanes y la limitación total de las libertades y derechos.

"Esto no es un hecho simbólico sino que tiene trascendencia política y real, y el mensaje que queremos lanzar cuando iluminamos la fachada del ayuntamiento con la bandera de Afganistán es que tenemos que seguir mirando a Afganistán, porque mientras los talibanes dicen que a las mujeres no les va a pasar nada lo que quieren decir es que perdamos su atención lo antes posible para seguir haciendo lo que han hecho siempre", ha subrayado el alcalde antes de participar en el repintado de los bancos del Paseo de la Diversidad que han sufrido un acto vandálico.

Además, Salaya ha indicado que el ayuntamiento cacereño participará en las acciones que las organizaciones feministas convoquen en la ciudad en apoyo a las mujeres afganas y que acompañará a estas asociaciones en su protesta.

"La responsabilidad mínima de Occidente, después de haber abandonado Afganistán, es al menos que la ciudadanía siga mirando hacia allí para que no sientan la impunidad de que nadie está vigilando sus actos", ha dicho el regidor en relación a los talibán.