El alcalde de Bonares celebra el "hito" del acuerdo entre municipios de Doñana "de signos políticos distintos"

El alcalde de Bonares (Huelva), Juan Antonio García, ha valorado como "un hito" el acuerdo alcanzado por doce municipios, "de signos políticos distintos", de la influencia de Doñana para distribuir una parte destacada de los fondos aportados por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), enmarcados en el pacto entre Gobierno central y Junta. Además, ha definido de "alarmantes y exageradas" las declaraciones del Ayuntamiento de Almonte porque "no han sido capaces de que hayamos entendido y defendido sus posturas".

En declaraciones a Europa Press, el alcalde socialista ha señalado que esos doce municipios son "de signo político distinto, no hay ningún color que predomine ni ninguna ideología política", sino que "se ha mirado por preservar Doñana y por que nuestros pueblos tengan un desarrollo sostenible, económico y social".

"Fruto del trabajo continuo, del diálogo, del consenso, muchas llamadas de teléfono y muchas reuniones hemos sido capaces de llegar a un punto de encuentro. Sí es verdad que nos hubiera gustado que hubieran sido los catorce, pero lo hemos estado intentando hasta el último momento con los ayuntamientos que no se han querido sumar, pero no lo han decidido", ha valorado.

En este sentido, el primer edil ha asegurado que los ayuntamientos firmantes creen que el marco de actuación que el Miteco ha ofrecido "es una buena opción" para "poder contrarrestar el efecto que se producía con las debilidades en nuestros sectores productivos",

"Somos pueblos tan diferentes unos de otros en todos los aspectos, que no había más remedio que hacer sesiones y crear acuerdos en común, para que también pudiéramos poner y diversificar nuestras economías en base a sectores productivos alternativos", ha subrayado.

En este sentido, el alcalde ha señalado que después de varias reuniones "se ha ido sumando" y se ha establecido "un mínimo, que no fuera inferior a cuatro millones de euros, y un máximo, de modo que ningún ayuntamiento superara los ocho" y en ese margen, "lógicamente, tenía que haber diferencia de reparto entre uno y otro en función de bastantes criterios".

"A partir de ahí, hemos sido capaces de sumar 12 ayuntamientos. Y eso no es tarea fácil. Cuando 12 ayuntamientos se suman, creo que no estamos muy desalineados o muy equivocados con respecto a las declaraciones que se hace por parte de otros ayuntamientos", ha valorado.

Así, en cuanto a las declaraciones realizadas desde el Ayuntamiento de Almonte tras este acuerdo alcanzado, García ha criticado que son fruto de que "no han sido capaces de que hayamos entendido y defendido sus posturas", por lo que son "alarmistas y exageradas", toda vez que ha subrayado que "aquí todos amamos, queremos y vamos a mirar por la preservación de Doñana y del área de influencia".

"Esto es para el área de influencia de Doñana, que son catorce municipios, y algunos entendieron que era solamente para muy pocos. Por lo tanto, el alarmismo no lo compartimos el resto de ayuntamientos, y creo que lo único que demuestra es una rabieta de alguien que en un momento dado ha querido imponer, no dialogar ni consensuar, imponer sus criterios y su forma de pensar, y no lo ha conseguido, nada más", ha agregado.

Además, ha detallado que en un principio se realizaron dos primeras reuniones en el Ayuntamiento de Almonte, en las que hubo una disparidad tremenda", pero se pensó que "cada uno mandara su propuesta y que el misterio decida", pero "empezamos a pensar que quizás los que teníamos pensamientos comunes podíamos reunirnos, elaborando una propuesta y sumando". "Y a partir de ahí se fueron sumando cada Ayuntamiento, pero había dos que tenían sus líneas marcadas y claras y no se hicieron sumar", ha finalizado.

EL ACUERDO

Los municipios firmantes del 'Acuerdo de municipios por Doñana' serán Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa. Mientras que Almonte e Hinojos se han desmarcado del acuerdo.

El total de 350 millones de euros aportados por el Miteco, se distribuirán ahora los pertenecientes a la línea 10 del plan, una subvención de 70 millones de euros que será repartida entre las entidades locales de la Reserva de la Biosfera Doñana.

En este acuerdo, que se firmará este martes, los doce municipios han se señalado que "se ha dado un paso trascendental", y demuestran "la determinación de estos ayuntamientos para impulsar la sostenibilidad y la protección ambiental en la comarca de Doñana, así como para propiciar una diversificación equilibrada de su economía".

"Este entendimiento representa un logro de consenso casi unánime. La adhesión masiva refleja el compromiso conjunto de estos municipios con la protección de Doñana y la promoción del desarrollo sostenible en la región", han indicado los municipios.

La ceremonia de la firma se llevará a cabo este martes en el salón de plenos del Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla) a las 14,00 horas.