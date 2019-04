El alcalde de La Bisbal d'Empordà, primero de Girona en declarar por el 1-O

La Bisbal de Empordà (Girona).- El alcalde de La Bisbal d'Empordà, Lluís Sais (ERC), se ha convertido este lunes en el primero de Girona en ser citado a declarar a raíz de la querella presentada por la Fiscalía por los delitos de prevaricación y desobediencia en relación al 1-O.

Tras comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de este municipio ampurdanés, Sais ha asegurado que se trata de un asunto "político" y ha detallado que sólo ha respondido a preguntas de su abogado.

El republicano ha sostenido que no ha cometido ningún delito, que la querella interpuesta contra él no tiene "base jurídica" y que lo que busca es "atemorizar al independentismo".

Según ha explicado el alcalde, su declaración se ha encaminado a "desacreditar y desmontar" el relato que da pie a los dos delitos por los que lo investigan.

Respecto al de prevaricación, ha asegurado que el decreto de apoyo al 1-O que firmó era "perfectamente legal", porque en aquel momento no había recibido la notificación del Tribunal Constitucional suspendiéndolo.

Por lo que se refiere a los indicios del delito de desobediencia, ha criticado que la Fiscalía se acoja a que los alcaldes son los "responsables últimos de los locales municipales" que se utilizaron como colegios electorales el 1-O.

"A mí se me imputa por ello, pero ser responsable no significa que tenga las llaves o los códigos de alarmas", ha sostenido Sais, que ha añadido: "cerrar y abrir locales no es mi trabajo".

La defensa de Sais, ejercida por Joan Cañada, ha señalado que se trata de una querella "aleatoria e injusta" y que no hay ningún elemento que justifique acusar al alcalde de La Bisbal d'Empordà y archivar las investigaciones a la gran mayoría de los alcaldes de la provincia, como en el caso de Olot o Girona.

En el exterior de los juzgados se ha concentrado un centenar de personas que han mostrado su apoyo a Lluís Sais, entre ellas diversos ediles y homólogos suyos como el de Santa Coloma de Farners, Joan Martí.

A través de las redes sociales, el presidente de la Diputación de Girona, Miquel Noguer, le ha mostrado su apoyo a Sais, quien ha anunciado que su abogado solicitará el archivo de la causa.