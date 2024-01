El alcalde Asiron afirma que la llegada al Ayuntamiento de Pamplona ha sido "desoladora"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), ha afirmado que la llegada a los despachos municipales tras la moción de censura contra la regionalista Cristina Ibarrola ha sido "bastante desoladora" ya que se han encontrado "ordenadores formateados, ni una sola agenda" e incluso con que "han borrado alguna de las carpetas existentes en red".

"No sé yo si con esto se perseguía algún tipo de objetivo, pero lo que sí es cierto es que la casa no se detiene, los trabajadores y trabajadoras están a pleno rendimiento", ha declarado a los medios de comunicación tras la entrega en la casa consistorial del premio Haba de Oro.

Asiron ha comentado que le hubiera gustado "otro tipo de transición, más modélica, más ordenada, creo que hubiera sido bueno para la ciudad. ¿No ha sido posible?, pues qué le vamos a hacer".

Sobre si ha tenido alguna relación estos días con la alcaldesa saliente y con el grupo de UPN, ha subrayado: "No, no ha sido posible. Intenté ponerme en contacto con ella desde el primer momento. Ni me ha cogido el teléfono ni ha contestado a mis mensajes".

El alcalde ha asegurado que entiende "cuál es la frustración de quien pierde el Gobierno, entre otras razones porque he pasado también por esa circunstancia y hay un nivel de frustración que es comprensible", pero "creo que somos profesionales y lo que tenemos que hacer es aterrizar en nuestro puesto de trabajo y hacer nuestra labor".

En el Ayuntamiento de Pamplona, ha agregado, "también hay que restañar las heridas, hay que volver a la tranquilidad y al trabajo en común porque en esta casa todas y todos somos necesarios".

"Tengo esperanzas de que poco a poco vaya tranquilizándose" la situación, ha resaltado.

Por otro lado, como deseos para 2024, ha apostado por "sacar adelante todos esos proyectos que a lo mejor durante demasiado tiempo han estado paralizados y conseguir por fin empezar a moverlos". Para ello, ha apuntado, "un reto fundamental va a ser el de los presupuestos".