El alcalde de Arquillos alega que el reparo del interventor no implica "irregularidad" y que ya lo ha levantado

El Partido Popular de Arquillos ha lamentado las "falsas informaciones y la manipulación" del PSOE del municipio para "intentar tapar y embarrar el éxito de Arquillos Suena". "Los socialistas están intentando sembrar la duda acerca de los contratos de tres conciertos basándose en un reparo de Intervención que ya ha sido levantado", alega.

El alcalde, Miguel ÁngelManrique ha dejado claro está "plenamente justificado el hecho de que se hayan realizado contratos diferentes para tres conciertos, puesto que cada artista tiene su propio manager y por tanto las contrataciones son con empresas distintas".

Pero es que, además, son conciertos que se han realizado "en fechas diferentes en fiestas distintas". Aunque para promocionar el municipio se haya creado la marca "Arquillos Suena" como un ciclo de conciertos, unos se celebraron durante las fiestas de la fundación y otras para las fiestas de Santiago "por lo que no se ha cometido ninguna ilegalidad ni irregularidad".

Para Manrique, la labor realizada por la Intervención del ayuntamiento ha sido magnífica, porque estaba en su obligación de redactar dicho reparo así como "yo he cumplido con la mía, he aportado información, he dado las explicaciones oportunas a quien debo dárselas y se ha procedido a levantar dicho reparo". Por tanto ha querido dejar claro que esto no se trata de una denuncia, solo de "un informe que responde a procedimientos internos del funcionamiento propio de un ayuntamiento ni el hecho de que se emitiera el reparo suponía la existencia de ninguna irregularidad".

En lo que respecta a las acusaciones sobre el riesgo de la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento, Manrique ha dejado muy claro que es todo lo contrario pues "cuando llegamos al ayuntamiento nos encontramos una deuda de más de 1,3 millones de euros y ahora las cuentas están en positivo, más saneadas que nunca a pesar de que se están haciendo más cosas que nunca".

Por tanto, Manrique ha lamentado que el PSOE de Arquillos tenga que recurrir a estas "bajezas" al inicio de la campaña electoral de las municipales con la intención de "enmarronar la gestión del PP".