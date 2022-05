El alcalde anima a descubrir la gastronomía local y la Batalla del Jarama a través de una ruta

El alcalde de San Martín de la Vega, Rafael Martínez Pérez (PSOE), ha invitado a los madrileños y también a los toledanos a descubrir su rica gastronomía local y la Batalla del Jarama a través de una ruta divulgativa que han organizado.

En una entrevista anoche en 'Canal 33 TV' recogida por Europa Press, el alcalde destacó que quieren potenciar el patrimonio del municipio a través de esta ruta por trincheras y cuevas bajo tierra de esta conocida batalla de la Guerra Civil española que discurrió también por Morata de Tajuña y Rivas Vaciamadrid.

Por otro lado, Rafael Martínez también ensalzó la agricultura tan amplia de San Martín y de sus productos, entre los que mencionó al espárrago, con una feria celebrada en abril "que fue un éxito". También habló del queso de cabra local, que ha recibido varios premios. "Desde Imidra y el Ayuntamiento estamos apostando por poner de relieve los productos", indicó.

Entre otros atractivos local, el regidor ha recordado que acogen el Parque Warner desde ya hace 25 años, lo que supone el principal foco de turismo local. "Cuando llegó la Warner, San Martín no llegaba a los 10.000 habitantes --ahora tiene casi 20.000-- y eso nos dio publicidad. San Martín siempre ha vivido de la agricultura y tenemos ahora un parque que nos ha puesto en el mapa", ha indicado.

Ahora, tras la pandemia, están volviendo a recuperar los dos millones de visitantes al año, "un alivio para el sector turístico de la localidad". El alcalde ha subrayado también que hace unas semanas realizaron sus fiestas patronales con éxito de participación y sin incidentes.

LOGROS Y PROYECTOS

En la entrevista en 'Canal 33', el primer edil sanmartinero hizo un repaso a la actualidad del municipio destacando el "orgullo" de ver inaugurado hace pocas semanas la nueva casa cuartel de la Guardia Civil en el municipio. "Es un compromiso que llevábamos en el programa y nos ha costado cinco años de reuniones. Es algo que redundará en el beneficio y seguridad del municipio", apuntó.

Rafael Martínez también resaltó el saneamiento de las Arcas locales y nuevos proyectos. "Nos encontramos en 2015 con 17 millones de deuda y ahora la hemos pagado y hemos aprobado una inversión de 3 millones de euros para remodelación de acerado y asfaltado de barrios y otros proyectos como el futuro estudio de grabación y sala de ensayo en el auditorio municipal. Además, habrá una pista de atletismo homologada que dará servicio a San Martín y municipios vecinos", ha prometido.

"DA POR PERDIDA" LA RECUPERACIÓN DE LA CONEXIÓN FERROVIARIA

En la parte negativa, el alcalde de San Martín de la Vega "da por perdida" la continua lucha que han mantenido con la Comunidad de Madrid para recuperar la conexión ferroviaria que tenían y que fue cerrada hace una década. "Ahora en esa zona hay un proyecto de helipuerto público regional para emergencias sanitarias y para Bomberos y forestales", ha comentado.

Rafael Martínez lamenta que disponen de varias líneas de autobuses con Villaverde, Pinto y Valdemoro pero que son "insuficientes por falta de frecuencias". "Muchos trabajadores tienen que compartir coche para trasladarse a Atocha o a otros puntos de Madrid", expuso.

El primer edil sanmartinero también criticó el estado del río Jarama, "con un problema no solo de limpieza y vertidos, sino de presencia de la mosca negra". Por ello, se han unido a la Alianza por la Recuperación del Río Jarama para mejorar sus márgenes, "pero no podemos hacer un mantenimiento integral del río porque no es de nuestra competencia". También ha informado de que renovarán colectores y alcantarillas para solventar los problemas cuando hay tormentas.

Por último, Martínez también se pronunció como miembro de la Ejecutiva del PSOE de Madrid, "que está trabajando para revertir la situación de la Comunidad".

"Si algo tiene Lobato frente a Ayuso es su promesa de gobierno de seriedad y municipalista. Yo llevo muchos meses solicitando una cita con la presidenta, que se tiene que sentar con todos los alcaldes y alcaldesas porque todos somos Madrid. Mientras, Lobato está pateándose todos los municipios", ha explicado el alcalde, que anunció que repetirá como candidato del PSOE a las próximas elecciones locales.