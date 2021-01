Alcalde de Andorra (Teruel) lamenta muerte de joven abatido por guardia civil

El alcalde de la localidad turolense de Andorra, Antonio Amador, ha lamentado este martes la muerte del joven que fue abatido en la tarde del lunes por un agente de la Guardia Civil al que había atacado con un cuchillo y ha pedido prudencia ante un suceso "tan delicado".

El alcalde ha reconocido a Efe que el sentimiento entre los habitantes del municipio es de "estupor, tristeza y de un dolor muy grande", así como desde el Ayuntamiento, ante un hecho "tan desgraciado como el que ha sucedido".

Amador ha preferido no pronunciarse respecto a lo hechos y no ahondar en lo sucedido hasta que no se conozca la investigación, según ha señalado, por respeto a la familia del fallecido y al guardia civil involucrado.

"Solo puedo decir que en el pueblo estamos muy tristes, conmocionados y lamentamos profundamente lo sucedido, pero ahora hay que esperar a que la investigación lleve su curso porque está todo muy reciente", ha manifestado.

Los hechos sucedieron en la tarde del lunes cuando un agente de la Guardia Civil abatió mortalmente al joven de 30 años después de que este intentara clavarle un cuchillo que llegó a rasgar la chaqueta que llevaba puesta, pero que no consiguió penetrar gracias al chaleco antibalas.

Según informaron fuentes de la Guardia Civil de Teruel, fue la familia quien dio la voz de alarma, en torno a las 17 horas, después de que el joven se volviera agresivo contra ellos y les amenazara con un cuchillo y con un destornillador.

Los agentes de la Guardia Civil se desplazaron entonces hasta el domicilio familiar junto con un equipo de sanitarios que intentaron calmar al joven, pero continuó con carácter agresivo hasta que agredió al agente y este le abatió mortalmente.

La investigación continúa abierta y este martes la Policía Judicial ha inspeccionado la casa de la familia donde sucedieron los hechos.