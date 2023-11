Alcalá recibirá otros 250 migrantes desde el 20 de noviembre y hasta completar el máximo de 1.134 en diciembre

El acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares recibirá a los migrantes trasladados desde Canarias en tres fases que arrancarán a partir del 20 de noviembre con la llegada de 250 personas y culminarán en la segunda quincena de diciembre para completar el máximo de 1.134.

Así lo ha trasladado la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), tras mantener una reunión con la directora general de gestión del sistema de acogida de Protección Internacional y Temporal, Amapola Blasco, para explicar la llegada de migrantes a estas instalaciones militares, donde recalarán bajo la atención de Cruz Roja.

El Ministerio de Migraciones ha explicado que el traslado se realizará en tres fases, con 378 mingrantes cada una de ellas, hasta completar la capacidad máxima de 1.334 en este centro en la segunda quincena de diciembre.

Dentro de esta primera fase, 250 personas llegarán entre el 20 de noviembre y hasta final de mes; otras 378 recalarán durante la primera quincena de diciembre; y en la segunda quincena del último mes del año se completará con el recibimiento a los 358 finales.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, la alcaldesa ha explicado que desde el Ministerio se ha trasladado que previsiblemente los migrantes permanecerán allí menos de un mes. El horario para pernoctar en el centro será de 9 a 22 horas, momento a partir del cual se impedirá el acceso.

El lugar donde se les ubicará estará totalmente separado de la parte de la base que utiliza el Ejército de Tierra y del arsenal de armas, de modo que no tendrán contacto con los soldados. Además, contará con servicio médico y de Enfermería, así como canchas de fútbol y baloncesto.

Personal del Ministerio hará de enlace con el campamento y los servicios públicos del Ayuntamiento para cualquier cosa que se pudiera necesitar. En esta misma línea, desde el departamento que dirige en funciones José Luis Escrivá se han comprometido a invitar a la alcaldesa a verlo cuando este montado y a crear una comisión de seguimiento.

Piguet también ha explicado que la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, no ha despejado todas las dudas y "sigue habiendo sombras sobre la gestión de esta crisis migratoria por parte del Ministerio que dirige Escrivá". "Nos dicen que la previsión es que estas personas estén hasta marzo, pero no se comprometen a cerrar el centro temporal en marzo y la pregunta que hacemos es que, si no hay fecha para el cierre, no será porque se está creando un CIE encubierto y por la espalda sin tener en cuenta la opinión del Ayuntamiento y los vecinos de Alcalá", ha explicado.

Al hilo, ha subrayado que en este encuentro se ha reconocido por parte del Ministerio la necesidad de un Plan de Seguridad y, de hecho, se ha subrayado que contará con seguridad privada y "con cámaras". En esta línea, desde Migraciones han indicado que se está haciendo un proyecto con Telefónica, que les presentarán "'a posteriori'", cuando ya se hayan instalado los migrantes.

"Al final han reconocido que habrá que coordinar a las policías locales y nacionales ya que la responsabilidad de cualquier evento que se produzca fuera del recinto recae sobre ambos cuerpos y fuerzas de seguridad y vamos a crear una comisión para coordinar todos esos servicios", ha explicado la alcaldesa de Alcalá, que ha subrayado que, "después de insultarles" ahora los técnicos del Ministerio les dan la razón "sobre que era necesario una coordinación de en materia de seguridad ciudadana".