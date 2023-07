Alcalá la Real acoge desde este jueves EtnoSur, con actuaciones gratuitas de Estrella Morente o Iseo & Dodosound

JAÉN, 12 (EUROPAP RESS)

Alcalá la Real (Jaén) acoge desde este jueves y hasta el próximo 16 de julio la 26 edición de los Encuentros Étnicos del Sur, EtnoSur 2023. A los escenarios del festival se subirán artistas procedentes de cuatro continentes. Los asistentes podrán disfrutar sin adquirir entradas de actuaciones como la de Estrella Morente o Iseo & Dodosound ya que es un festival gratuito y de libre acceso.

Pero no solo habrá música en estos cuatros días. Entre sus muchas propuestas hay actividades de todo tipo, como el emblemático circo, los talleres, el cine o los narradores.

Las referencias del arte popular del estado de Guerrero en México en la imagen de EtnoSur 2023 dan cuenta de Latinoamérica tendrá un lugar muy especial en esta vigesimosexta edición. Ejemplo de ello son la actuación de Instituto Mexicano del Sonido y los talleres en los que se dará a conocer la máscara de Tecuán o la gastronomía mexicana.

En los escenarios que se repartirán por Alcalá la Real sonarán muchos otros ritmos. Como el flamenco de Estrella Morente, la fusión de los japoneses Minyo Crusaders o los cantos reivindicativos de Ruth Mahogamy and the ARB Music Band.

Estrella Morente encabeza el cartel y será homenajeada con el Premio EtnoSur por su labor como embajadora del flamenco. Esta granadina cuenta con una trayectoria amplísima convirtiéndose en una referencia tanto para la afición flamenca como para amantes de la música en general. En español también hablan otros artistas como la malagueña Dry Martina y el especialista en R&B Tito Ramírez.

Iseo & Dodosound llenará el escenario principal. También se contará con la actuación de Albert Pla, reconocido y polifacético artista, con más de 25 años de carrera a sus espaldas.

Desde Chad llegará Afrotronix, el representante del electro blues sahariano. Desde Alemania, Querbeat. Esta grass band contará con trece músicos sobre el escenario. We Are Not Dj's y Mr. Paradise serán los encargados de llevar el baile a la pusta.

Además, se contará con las ganadoras de Vis a Vis 2023, una iniciativa de Casa África que busca internacionalizar el talento del continente. Desde Lagos, Nigeria, llegarán Ruth Mahogamy and the ARB Music Band y Ara Queen of Drums traerán una muestra del talento que hay en su país y mostrarán una visión muy personal de todo lo que están viviendo en estos tiempos.

Después de 26 ediciones, EtnoSur festival sigue siendo un festival gratuito. Solo habrá que abonar una pequeña cuantía para acceder a los espectáculos del circo con la intención de regular la entrada a aquellos que verdaderamente quieran acudir y el beneficio se destinará a fines benéficos.

Además, para asegurar el disfrute de grandes y pequeños se cuenta con el Atrapasueños, un espacio donde los pequeños pueden descansar mientras sus papás disfrutan de los conciertos y actividades.