Albiol tacha la moción de "irresponsabilidad" y aboga por que PP se abstenga

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha tachado de "clara irresponsabilidad" la moción de censura presentada por Vox contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez dado el contexto de pandemia y ha abogado por que el Partido Popular (PP) se abstenga en la votación.

Así lo ha sostenido en una entrevista en La 2 en vísperas del debate en el Congreso sobre la moción de censura y cuando los populares aún no han desvelado si votarán en contra o se acabarán decantando por la abstención.

"Creo que no podemos dar apoyo a una moción de censura planteada en estos términos porque son fuegos artificiales", ha señalado Albiol, quien ha opinado que, si votan en contra, "probablemente el Partido Socialista le querrá dar una interpretación de que tienen el apoyo de la mayoría".

Por eso, el también presidente del Comité de Alcaldes del PP ha apostado por "moverse en el escenario de la abstención" como forma de expresar su rechazo a la moción y al mismo tiempo no respaldar la gestión del equipo de Pedro Sánchez.

Con todo, Albiol ha insistido en que, a su entender, no es el momento idóneo para impulsar un debate de estas características: "Plantear una moción de censura en estos momentos es una clara irresponsabilidad, no porque no se lo merezca el presidente y sus socios, sino porque en estos momentos es imposible".

Ha reprochado además que, con más de 33.000 personas fallecidas por la covid-19 y cerca de un millón de infectados, se propongan "debates para hacer posicionamientos políticos que no sirven absolutamente de nada en la práctica", en vez de abordar "aquello que realmente preocupa a la sociedad española".