Albiol reprocha a Yolanda Díaz su actitud 'happy flower': "Mayoría" de inmigrantes ilegales acaban ocupando viviendas

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha reprochado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, su actitud 'happy flower' y "buenista" con la inmigración irregular, señalando que no tiene nada que ver "con los problemas reales de los vecinos", al tiempo que ha insistido en que en la "mayoría de casos" acaban "ocupando viviendas de manera ilegal o viviendo hacinados" porque no pueden trabajar.

Así se ha pronunciado el dirigente del PP después de que la también ministra de Trabajo le acusara en redes sociales de lanzar "bulos racistas" como los que han provocado "decenas de linchamientos" en Reino Unido y calificó de "preocupante" que el PP "siga este camino" en España. Albiol escribió en X que, viajando en un ferry Ibiza-Barcelona, vio como "unos diez hombres marroquíes"" embarcaron y tenían teléfono, gafas de sol y "alguno incluso con un cuerpo de gym". "Esto acabará como Francia antes que después. Al tiempo", subrayó.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Albiol ha insistido en que fue una publicación en X que "describía una realidad" con "datos que son objetivos" pero "no genéricos" con la inmigración que llega. Así, el regidor ha cuestionado a las personas que quieren acoger "absolutamente a todo el mundo". "No lo comparto pero le respeto. Que me digan que una vez llegan a Barcelona, ¿qué se hace con estas personas?", ha preguntado.

Según la descripción de Albiol, el Gobierno deja a los inmigrante "a su libertad" y que vivan "como puedan". A su juicio, en "la mayoría de casos" las personas "que no tienen recursos económicos" acaban "acaban ocupando viviendas de manera ilegal" o viven hacinados con otras compatriotas. Así, ha lamentado que no se haga ningún seguimiento a los inmigrantes.

Respecto a la publicación de Yolanda Díaz, el alcalde de Badalona ha reprochado que es "una señora 'happy flower'" instalada "en una dimensión" que no tiene que ver con los problemas reales de "la mayoría de vecinos".

"Le diría que la vicepresidenta del Gobierno y muchas de las personas que hablan con ese discurso buenista, lo que tendrían que hacer es hablar con los vecinos que sufren las consecuencias de una inmigración", ha reprochado.