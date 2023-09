Albiol (PP) pide a Ribera que "no amenace a Badalona" (Barcelona) y reitera que no multará en la ZBE

Le reclama "respeto y sensibilidad" y le insta a reunirse

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol (pp), ha pedido a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, que "no amenace a Badalona" y reitera que no sancionará en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aplicada en la ciudad.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas este martes después de que Ribera haya acusado al PP de orquestar una "seña identitaria e ideológica en contra de la salud pública y la calidad del aire" ante los aplazamientos de ZBE en ayuntamientos donde gobiernan.

El Ayuntamiento de Badalona aprobó este lunes aplazar hasta 2027 la entrada en vigor de la ZBE, lo que Ribera ha valorado como "una ofensa, un ataque a la salud de los vecinos" por evitar una ley que, a su juicio, pretendía evitar hasta 200 muertes prematuras anuales en la ciudad.

Ante estas declaraciones, Albiol ha pedido a Ribera "un poco de respeto y sensibilidad" porque, a su parecer, multar a las personas que no pueden cambiarse de coche es castigarlas: ha detallado que hay 40.000 vehículos que no cumplen las normas de las ZBE y que no quiere multarles.

Por eso, ha insistido en que, pese a mantener la aplicación de la medida en Badalona, continuará con el aplazamiento y ha instado a la ministra a mantener una reunión en la que pueda explicarle cómo pretende implantar la medida en la ciudad.

"ABIERTO" A UN ACUERDO

También ha dicho que está "abierto a llegar a un acuerdo para ver qué medidas se pueden llevar a cabo, pero que no pasen por castigar a los que no tienen dinero".

Además, sobre el aviso de Ribera de que "es probable" que reclamen a Badalona los dos millones que destinaron para su ZBE, Albiol ha dicho que no puede hacerlo por real decreto y ha reiterado que hacerlo es castigar a los vecinos de manera injusta.