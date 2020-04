Albiol pide gobernar Badalona apoyado de resto de partidos y sin experimentos

El líder del PP de Badalona, Xavier García Albiol, ha pedido al conjunto de fuerzas políticas del ayuntamiento "dejarse de experimentos" y que le permitan gobernar como partido más votado en las últimas municipales después de que el alcalde Álex Pastor haya dimitido de su cargo.

En una rueda de prensa, Albiol ha tachado de "kafkiano", "escarnio" y "auténtica vergüenza" el "episodio" que protagonizó anoche Pastor, que fue arrestado en la capital catalana por los Mossos por encararse con ellos cuando lo detuvieron por conducir ebrio y saltarse el confinamiento.

Según Albiol, ello ha agravado la situación de "descrédito del gobierno municipal", por lo que ha abogado por un nuevo ejecutivo fuerte liderado por él mismo, que venció los comicios del 26M con once concejales, muy por encima de la segunda fuerza, la candidatura de Guanyem Badalona en Comú y ERC, que obtuvo siete ediles.

"No se puede articular ningún tipo de mayoría alternativa a la candidatura que yo representé que no pase otra vez por un todos contra García Albiol y los resultados ya los hemos visto", ha avisado el líder popular, quien ha augurado "una calamidad y auténtica tragedia social" si vuelve a repetirse el cordón sanitario a su partido.

"Con sinceridad, creo que no hay otra alternativa mínimamente seria que no pase porque afrontemos el gobierno de la ciudad acompañados del resto de formaciones políticas", ha insistido al proponer que los populares gobiernen en solitario pero con el "apoyo" del resto de partidos.

Ha ofrecido así a la oposición que lideren "comisiones de trabajo" con poder ejecutivo desde fuera del gobierno, aunque ha admitido que la "fórmula exacta" para que puedan asumir cotas de poder es todavía "prematura".

En esta línea, ha defendido que existen "formas de asumir responsabilidades desde diferentes ámbitos" sin necesidad de compartir áreas de gobierno ya que, ha reconocido, hay formaciones que probablemente no se sienten "cómodas" con el PP.

No obstante, y aunque ha garantizado que entrará en contacto con todos los partidos del arco municipal "sin exclusiones ni líneas rojas", también ha advertido que no participarán "en ningún tipo de experimento político que no tiene legitimidad social y que significará, con toda seguridad, que esta ciudad se acabe de hundir".

Asimismo, ha acusado a Pastor, que esta mañana ha sido puesto en libertad con los cargos de delito contra la seguridad vial y atentado a agentes de la autoridad, de "no haber estado en ningún momento a la altura de las circunstancias" y de llevar a Badalona al "peor momento de su historia política y social". EFE

