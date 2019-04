Albiol: Si no gobierna el PP se pondrán en riesgo los servicios sociales

El expresidente del PPC Xavier Garcia Albiol se ha dirigido este sábado al votante del área metropolitana de Barcelona para avisarle de que si el PP no recupera el Gobierno el próximo 28 de abril "se pondrán en riesgo los servicios sociales, las pensiones y la educación" en España.

Albiol debía visitar esta mañana un mercadillo del barrio de la La Salut de Badalona (Barcelona) acompañado de la cabeza de lista del PP por Barcelona al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, pero la candidata no ha podido participar en el acto al estar "enferma", ha explicado el propio Albiol.

De esta forma, el alcaldable popular por Badalona ha protagonizado el acto de campaña de los populares y ha aprovechado para presentar a su partido como "la única garantía de que se puedan mantener servicios sociales, pensiones y educación" en España.

Albiol ha asegurado que en momentos de incertidumbre económica como en la actualidad "el PSOE supone un riesgo para el Estado del bienestar social" y ha asegurado que si España entra en recesión y se produce una alianza de gobierno entre PSOE y Podemos "se pueden perder prestaciones sociales que necesitan ciudadanos de muchas de las ciudades del área metropolitana de Barcelona".

"La única posibilidad de que el Estado siga respondiendo ante sus necesidades es una victoria del PP", ha advertido Albiol, acompañado por el secretario general del PPC, Daniel Serrano, en un intento de atraer el voto constitucionalista del cinturón metropolitano.

En las últimas municipales, las de 2015, el PP fue el partido más votado en Badalona, y en las últimas generales ocupó el tercer lugar en esta ciudad, por detrás de los comunes y del PSC.

"Estamos ante la disyuntiva de Pablo Casado, que supone crecimiento y prestaciones sociales, o del PSOE y Podemos, que van a poner en riesgo los servicios sociales", ha asegurado Albiol, que aspira a recuperar la alcaldía de Badalona en las municipales del 26 de mayo.

En cuanto al escrito que publica La Vanguardia, en el que los presos de JxCat Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn abren la puerta a que JxCat haga posible "un Ejecutivo estable" si el candidato del PSOE "abraza el diálogo y no niega como opción el referéndum", Albiol ha dicho que no le sorprendía.

"Su preferencia por un Gobierno de Pedro Sánchez no es nada nuevo. (...) Con Pablo Casado saben que se cumplirá la ley y que no habrá indultos, pero Sánchez no tiene ningún complejo y hará lo que haga falta para tenerlos como socios", ha apuntado Albiol.

A la pregunta de si un mal resultado en estas generales puede afectar también a sus opciones de recuperar la alcaldía de Badalona, el expresidente del PPC cree que los resultados serán "bastante buenos" en las generales y ha abogado por "no mezclar" ambas convocatorias electorales.